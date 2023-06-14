https://ria.ru/20230614/bespilotniki-1877966824.html
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство - РИА Новости, 14.06.2023
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, говорится... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:31
2023-06-14T10:31
2023-06-14T16:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, говорится на сайте Кремля.Глава государства дал указание заняться цифровой трансформацией организации воздушного движения и проработать вопросы по системам навигации, посадки, наблюдению, связи и противодействию противоправному применению дронов.Правительству предстоит подготовить доклад по теме до 1 сентября 2023-го, после чего делать отчеты об исполнении поручения раз в полгода.
https://ria.ru/20230614/bespilotniki-1877970883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство
Президент Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство РФ