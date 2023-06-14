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Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство - РИА Новости, 14.06.2023
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10:31 14.06.2023 (обновлено: 16:07 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/bespilotniki-1877966824.html
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство - РИА Новости, 14.06.2023
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, говорится... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:31
2023-06-14T16:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, говорится на сайте Кремля.Глава государства дал указание заняться цифровой трансформацией организации воздушного движения и проработать вопросы по системам навигации, посадки, наблюдению, связи и противодействию противоправному применению дронов.Правительству предстоит подготовить доклад по теме до 1 сентября 2023-го, после чего делать отчеты об исполнении поручения раз в полгода.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство

Президент Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, говорится на сайте Кремля.
Глава государства дал указание заняться цифровой трансформацией организации воздушного движения и проработать вопросы по системам навигации, посадки, наблюдению, связи и противодействию противоправному применению дронов.
Правительству предстоит подготовить доклад по теме до 1 сентября 2023-го, после чего делать отчеты об исполнении поручения раз в полгода.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Путин поручил принять меры для популяризации производства беспилотников
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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