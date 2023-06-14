https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878107513.html

Тело Берлускони доставили в Миланский собор

Тело Берлускони доставили в Миланский собор - РИА Новости, 14.06.2023

Тело Берлускони доставили в Миланский собор

Тело бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони прибыло в Миланский собор на государственную церемонию похорон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:45

2023-06-14T16:45

2023-06-14T16:45

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сильвио берлускони

умер сильвио берлускони

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МИЛАН, 14 июн - РИА Новости. Тело бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони прибыло в Миланский собор на государственную церемонию похорон, передает корреспондент РИА Новости. Гроб доставили в машине, которая была припаркована посреди площади. Карабинеры в парадной форме сопровождали похоронную процессию до входа в собор. Многотысячная толпа итальянцев на площади сопровождала гроб к собору с криками "Сильвио, Сильвио" и "президент, президент", громко аплодируя. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начались в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавляет архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней присутствуют президент республики Серджо Маттарелла, другие итальянские руководители, а также зарубежные гости. В Милан должны прибыть, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Ирака Абдуллатыф Рашид. ЕС будет представлять еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Всего в храм могут быть допущены не более 2 тысяч человек. Зато на Соборной площади Милана собрались до 20 тысяч граждан со всей страны. Во вторник власти приняли решение о том, что допуск на площадь в день похорон Берлускони будет свободным в том смысле, что гражданам не потребуется никакого пропуска. Представители мэрии предложили в этой связи использовать опыт организации концертов и других массовых мероприятий у Миланского собора. На площади будут установлены два огромных видеоэкрана, на которых будет транслироваться церемония. С утра среды вся Соборная площадь была огорожена и взята под охрану представителями правоохранительных органов. По данным миланской газеты Corriere della Sera, для принятия антитеррористических мер и обеспечения повышенной безопасности задействованы сотрудники спецподразделений полиции и карабинеров, агенты спецслужб и снайперы. Госпохороны в Италии проводятся в строгом соответствии с положениями закона, принятого в феврале 1987 года. Они организуются только в случае смерти ограниченного круга представителей высшей государственной администрации, а также по специальному решению правительства для граждан, которые имеют особые заслуги перед родиной, погибли при исполнении своего долга или стали жертвами терактов. Церемония проходит с соблюдением правил протокола, который предусматривает, в частности, отдание воинских почестей усопшему и сопровождение гроба карабинерами в парадной форме.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877686760.html

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Ольга Фомченкова

в мире, милан, италия, сильвио берлускони, умер сильвио берлускони