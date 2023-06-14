https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878076321.html

Италия прощается с Берлускони

Италия прощается с Берлускони - РИА Новости, 14.06.2023

Италия прощается с Берлускони

Более 10 тысяч итальянцев заполнили площадь перед Миланским собором, чтобы принять участие в похоронах бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони за час РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:27

2023-06-14T15:27

2023-06-14T15:29

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италия

сильвио берлускони

умер сильвио берлускони

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МИЛАН, 14 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч итальянцев заполнили площадь перед Миланским собором, чтобы принять участие в похоронах бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони за час до начала, передает корреспондент РИА Новости. Толпа собралась в большом количестве, более 10 тысяч человек, чтобы принять участие в государственной церемонии похорон бывшего премьер-министра. Присутствуют итальянцы всех возрастов. Видны многие флаги партии Берлускони Forza Italia, а также флаги футбольных команд города, в том числе Milan AC. Толпа регулярно выкрикивает имя Берлускони и "президент, президент", каждый раз заканчивая аплодисментами. Полиция присутствует в очень большом количестве. Берлускони был госпитализирован в пятницу, всего через три недели после того, как в последний раз выписался из больницы. По версии медиков, это было вызвано необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований". В бюллетене о состоянии своего пациента, страдающего хронической лейкемией, лечащие врачи указали, что оно не вызывает тревоги. Однако рано утром в понедельник ситуация резко обострилась, и в 9.30 (10.30 мск) Берлускони умер. Решение о проведении государственных похорон было принято правительством Италии, глава которого Джорджа Мелони назвала Берлускони "одним из самых влиятельных людей в истории Италии". В понедельник секретарь Совмина Альфредо Мантовано сообщил, что 14 июня в стране будет объявлен общенациональный траур. Это первый случай в истории республики, когда национальный траур объявляется по случаю кончины бывшего премьер-министра, который не занимал пост президента Италии. Во вторник на вилле Берлускони "Сан-Мартино" в городе Аркоре под Миланом, куда из больницы накануне было доставлено тело патриарха итальянской политики, состоялась приватная церемония прощания. В ней приняли участие родные и самые близкие друзья Берлускони, а также некоторые политики, в частности Мелони и глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Сотни обычных итальянцев пришли в этот день к вилле "Сан-Мартино", чтобы отдать последний долг яркому политику, принеся туда букеты цветов. На ограде виллы они растянули транспарант со словами "Вечное спасибо, президент". Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила, что прощание с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней будут присутствовать президент республики Серджо Маттарелла, другие итальянские руководители, а также зарубежные гости. В Милан должны прибыть, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Ирака Абдуллатыф Рашид. ЕС будет представлять еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Всего в храм могут быть допущены не более 2 тысяч человек. Зато на Соборной площади Милана смогут собраться до 20 тысяч граждан. Во вторник власти приняли решение о том, что допуск на площадь в день похорон Берлускони будет свободным в том смысле, что гражданам не потребуется никакого пропуска. Представители мэрии предложили в этой связи использовать опыт организации концертов и других массовых мероприятий у Миланского собора. На площади будут установлены два огромных видеоэкрана, на которых будет транслироваться церемония. С утра среды вся Соборная площадь была огорожена и взята под охрану представителями правоохранительных органов. По данным миланской газеты Corriere della Sera, для принятия антитеррористических мер и обеспечения повышенной безопасности будут задействованы сотрудники спецподразделений полиции и карабинеров, агенты спецслужб и снайперы. Госпохороны в Италии проводятся в строгом соответствии с положениями закона, принятого в феврале 1987 года. Они организуются только в случае смерти ограниченного круга представителей высшей государственной администрации, а также по специальному решению правительства для граждан, которые имеют особые заслуги перед родиной, погибли при исполнении своего долга или стали жертвами терактов. Церемония проходит с соблюдением правил протокола, который предусматривает, в частности, отдание воинских почестей усопшему и сопровождение гроба карабинерами в парадной форме.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877686760.html

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html

https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878067214.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, сильвио берлускони, умер сильвио берлускони