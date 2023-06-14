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Италия прощается с Берлускони - РИА Новости, 14.06.2023
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15:27 14.06.2023 (обновлено: 15:29 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878076321.html
Италия прощается с Берлускони
Италия прощается с Берлускони - РИА Новости, 14.06.2023
Италия прощается с Берлускони
Более 10 тысяч итальянцев заполнили площадь перед Миланским собором, чтобы принять участие в похоронах бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони за час РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:27
2023-06-14T15:29
в мире
италия
сильвио берлускони
умер сильвио берлускони
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МИЛАН, 14 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч итальянцев заполнили площадь перед Миланским собором, чтобы принять участие в похоронах бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони за час до начала, передает корреспондент РИА Новости. Толпа собралась в большом количестве, более 10 тысяч человек, чтобы принять участие в государственной церемонии похорон бывшего премьер-министра. Присутствуют итальянцы всех возрастов. Видны многие флаги партии Берлускони Forza Italia, а также флаги футбольных команд города, в том числе Milan AC. Толпа регулярно выкрикивает имя Берлускони и "президент, президент", каждый раз заканчивая аплодисментами. Полиция присутствует в очень большом количестве. Берлускони был госпитализирован в пятницу, всего через три недели после того, как в последний раз выписался из больницы. По версии медиков, это было вызвано необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований". В бюллетене о состоянии своего пациента, страдающего хронической лейкемией, лечащие врачи указали, что оно не вызывает тревоги. Однако рано утром в понедельник ситуация резко обострилась, и в 9.30 (10.30 мск) Берлускони умер. Решение о проведении государственных похорон было принято правительством Италии, глава которого Джорджа Мелони назвала Берлускони "одним из самых влиятельных людей в истории Италии". В понедельник секретарь Совмина Альфредо Мантовано сообщил, что 14 июня в стране будет объявлен общенациональный траур. Это первый случай в истории республики, когда национальный траур объявляется по случаю кончины бывшего премьер-министра, который не занимал пост президента Италии. Во вторник на вилле Берлускони "Сан-Мартино" в городе Аркоре под Миланом, куда из больницы накануне было доставлено тело патриарха итальянской политики, состоялась приватная церемония прощания. В ней приняли участие родные и самые близкие друзья Берлускони, а также некоторые политики, в частности Мелони и глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Сотни обычных итальянцев пришли в этот день к вилле "Сан-Мартино", чтобы отдать последний долг яркому политику, принеся туда букеты цветов. На ограде виллы они растянули транспарант со словами "Вечное спасибо, президент". Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила, что прощание с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка. Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней будут присутствовать президент республики Серджо Маттарелла, другие итальянские руководители, а также зарубежные гости. В Милан должны прибыть, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Ирака Абдуллатыф Рашид. ЕС будет представлять еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Всего в храм могут быть допущены не более 2 тысяч человек. Зато на Соборной площади Милана смогут собраться до 20 тысяч граждан. Во вторник власти приняли решение о том, что допуск на площадь в день похорон Берлускони будет свободным в том смысле, что гражданам не потребуется никакого пропуска. Представители мэрии предложили в этой связи использовать опыт организации концертов и других массовых мероприятий у Миланского собора. На площади будут установлены два огромных видеоэкрана, на которых будет транслироваться церемония. С утра среды вся Соборная площадь была огорожена и взята под охрану представителями правоохранительных органов. По данным миланской газеты Corriere della Sera, для принятия антитеррористических мер и обеспечения повышенной безопасности будут задействованы сотрудники спецподразделений полиции и карабинеров, агенты спецслужб и снайперы. Госпохороны в Италии проводятся в строгом соответствии с положениями закона, принятого в феврале 1987 года. Они организуются только в случае смерти ограниченного круга представителей высшей государственной администрации, а также по специальному решению правительства для граждан, которые имеют особые заслуги перед родиной, погибли при исполнении своего долга или стали жертвами терактов. Церемония проходит с соблюдением правил протокола, который предусматривает, в частности, отдание воинских почестей усопшему и сопровождение гроба карабинерами в парадной форме.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877686760.html
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html
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в мире, италия, сильвио берлускони, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Сильвио Берлускони, Умер Сильвио Берлускони
Италия прощается с Берлускони

Тысячи итальянцев заполнили площадь перед Миланским собором на похоронах Берлускони

© AP Photo / Valentina PetrovaСильвио Белускони
Сильвио Белускони - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
Сильвио Белускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛАН, 14 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч итальянцев заполнили площадь перед Миланским собором, чтобы принять участие в похоронах бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони за час до начала, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа собралась в большом количестве, более 10 тысяч человек, чтобы принять участие в государственной церемонии похорон бывшего премьер-министра. Присутствуют итальянцы всех возрастов.
Видны многие флаги партии Берлускони Forza Italia, а также флаги футбольных команд города, в том числе Milan AC.
Толпа регулярно выкрикивает имя Берлускони и "президент, президент", каждый раз заканчивая аплодисментами. Полиция присутствует в очень большом количестве.
Берлускони был госпитализирован в пятницу, всего через три недели после того, как в последний раз выписался из больницы. По версии медиков, это было вызвано необходимостью "проведения запланированных контрольных исследований". В бюллетене о состоянии своего пациента, страдающего хронической лейкемией, лечащие врачи указали, что оно не вызывает тревоги. Однако рано утром в понедельник ситуация резко обострилась, и в 9.30 (10.30 мск) Берлускони умер.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин потерял друга, а Европа — настоящего итальянца
12 июня, 20:56
Решение о проведении государственных похорон было принято правительством Италии, глава которого Джорджа Мелони назвала Берлускони "одним из самых влиятельных людей в истории Италии". В понедельник секретарь Совмина Альфредо Мантовано сообщил, что 14 июня в стране будет объявлен общенациональный траур. Это первый случай в истории республики, когда национальный траур объявляется по случаю кончины бывшего премьер-министра, который не занимал пост президента Италии.
Во вторник на вилле Берлускони "Сан-Мартино" в городе Аркоре под Миланом, куда из больницы накануне было доставлено тело патриарха итальянской политики, состоялась приватная церемония прощания. В ней приняли участие родные и самые близкие друзья Берлускони, а также некоторые политики, в частности Мелони и глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. Сотни обычных итальянцев пришли в этот день к вилле "Сан-Мартино", чтобы отдать последний долг яркому политику, принеся туда букеты цветов. На ограде виллы они растянули транспарант со словами "Вечное спасибо, президент".
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Биография Сильвио Берлускони
12 июня, 13:37
Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила, что прощание с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка.
Церемония государственных похорон Берлускони, который четырежды возглавлял правительство Италии, начнется в Миланском соборе в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. На ней будут присутствовать президент республики Серджо Маттарелла, другие итальянские руководители, а также зарубежные гости. В Милан должны прибыть, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Ирака Абдуллатыф Рашид. ЕС будет представлять еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Всего в храм могут быть допущены не более 2 тысяч человек.
Архитектор Пьетро Кашелла и Сильвио Берлускони на стройке мавзолея на вилле политика в Аркоре
Российских делегатов не пригласили на похороны Берлускони
Вчера, 15:03
Зато на Соборной площади Милана смогут собраться до 20 тысяч граждан. Во вторник власти приняли решение о том, что допуск на площадь в день похорон Берлускони будет свободным в том смысле, что гражданам не потребуется никакого пропуска. Представители мэрии предложили в этой связи использовать опыт организации концертов и других массовых мероприятий у Миланского собора. На площади будут установлены два огромных видеоэкрана, на которых будет транслироваться церемония.
С утра среды вся Соборная площадь была огорожена и взята под охрану представителями правоохранительных органов. По данным миланской газеты Corriere della Sera, для принятия антитеррористических мер и обеспечения повышенной безопасности будут задействованы сотрудники спецподразделений полиции и карабинеров, агенты спецслужб и снайперы.
Госпохороны в Италии проводятся в строгом соответствии с положениями закона, принятого в феврале 1987 года. Они организуются только в случае смерти ограниченного круга представителей высшей государственной администрации, а также по специальному решению правительства для граждан, которые имеют особые заслуги перед родиной, погибли при исполнении своего долга или стали жертвами терактов. Церемония проходит с соблюдением правил протокола, который предусматривает, в частности, отдание воинских почестей усопшему и сопровождение гроба карабинерами в парадной форме.
Патриарх итальянской политики Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 12
© AP Photo / Luca Bruno

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

Президент Милана Сильвио Берлускони со своей дочерью Барбарой во время посещения новой штаб-квартиры команды в Милане, Италия. 6 июня 2014 года

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12
© AP Photo / Sandro Perozzi

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони. 29 января 2010 год

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони на вилле Чертоза в Порто-Ротондо. 18 апреля 2008 год

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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4 из 12
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отвечает журналисту Бруно Веспе во время передачи Porta a porta на государственном итальянском телеканале Rai 1 в Риме. 31 января 2006 года

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12
© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время встречи в госрезиденции Завидово. 3 февраля 2003 года

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

Президент России Дмитрий Медведев, глава правительства Италии Сильвио Берлускони и премьер-министр РФ Владимир Путин осматривают территорию на курорте Красная поляна. 3 декабря 2010 год

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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7 из 12
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

Сильвио Берлускони в Европейском парламенте в Страсбурге, восточная Франция. 2019 год

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12
© AP Photo / Gero Breloer

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, Германия. 12 января 2011 года

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
9 из 12
© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приветствует рабочих на вокзале Тибуртина, Рим. 10 декабря 2010 год

Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
10 из 12
© AP Photo / Valentina Petrova

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

Премьер-министр Италии Сильвио Белускони в столице Болгарии Софии. 13 июня 2010 год

Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
11 из 12
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

Лидер итальянской правой партии Forza Italia Сильвио Берлускони во время митинга, завершающего кампанию его партии на всеобщих выборах. 25 сентября 2022 года

"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
12 из 12

Политик, издатель, владелец футбольного клуба и медиахолдинга, обладатель одной из самых головокружительных карьер в современной Европе — все это он, Сильвио Берлускони.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 12

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в семье мелкого банковского служащего. В 12 лет мальчика отдали в католический лицей. Там дала о себе знать предпринимательская жилка будущего магната. Он выполнял задания быстрее всех и предлагал товарищам помощь, но не бескорыстно, а за леденцы.

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 12

Из лицея Сильвио вышел с отличными рекомендациями и продолжил образование в Миланском университете на факультете права. Деньги на учебу зарабатывал сам: торговал пылесосами и фотографировал, а летом пел и играл на гитаре на туристических лайнерах. Идея работать после учебы в отцовском банке не отвечала его амбициям, и он предложил руководству финансовой организации встречный план — вложиться в грандиозный жилищный проект в Милане.

© AP Photo / Sandro Perozzi
3 из 12

Происхождение стартового капитала Берлускони теряется в тумане, но в 1963 году жилой массив был построен, а у Сильвио появились деньги. К началу 1990-х в его руках уже были сосредоточены финансово-промышленная группа "Фининвест", сеть магазинов "Эуромеркато" и "Станда", футбольный клуб "Милан", телевизионный холдинг "Медиасет", рекламный "Публиталия", несколько журналов и газет и крупнейший в Италии издательский дом "Мондадори".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
4 из 12

На пике финансового успеха Берлускони стали преследовать неудачи. Тогда он предпринял марш-бросок в политику, начав с создания собственной партии. Основу ее составили болельщики футбольного клуба "Милан". Политическую организацию назвали слоганом, которым зрители на трибунах подбадривают игроков — "Вперед, Италия!".

© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
5 из 12

На выборах в 1994 году Forza Italia в составе правоцентристской коалиции одержала победу, и Берлускони впервые был избран премьер-министром, однако менее чем через год — в январе 1995-го — ушел в отставку. Вновь занять пост премьера он смог в 2001 году и пробыл во главе кабинета министров вплоть до 2006-го.

На фото — Владимир Путин и Сильвио Берлускони на встрече в резиденции Завидово 3 февраля 2003 года.

© AP Photo / Viktor Korotayev, Pool
6 из 12

После непродолжительного периода нахождения в оппозиции партия Берлускони, которая к этому моменту уже называлась "Народ свободы", и ее союзники одержали убедительную победу на выборах 2008 года. На этот раз Берлускони занимал кресло премьер-министра до ноября 2011-го, когда на фоне развивающегося экономического кризиса и недоверия европейских бирж к суверенным долговым обязательствам Италии был вынужден уйти с поста.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Больше всего внимания мировых СМИ к личности Берлускони было приковано не тогда, когда он представал хорошим семьянином или делал политические заявления, а когда оказывался в центре скандала. И таких поводов за свою жизнь экс-премьер давал предостаточно. Интересно, что при этом ему практически всегда удавалось избежать наказания.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
8 из 12

Запомнился Берлускони и своими эксцентричными выходками. В 2008 году он, принимая в Триесте канцлера Германии, спрятался за старинным фонарем на площади Единства Италии, а потом неожиданно выглянул оттуда с криком "Ку-ку!", чем сильно напугал Ангелу Меркель.

© AP Photo / Gero Breloer
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Последние годы для Берлускони выдались непростыми. Сначала его партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© AP Photo / Alessandro Di Meo, pool
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Несмотря на все неприятности, Берлускони не унывал. Он любил рассказывать байки и анекдоты, в том числе и о себе самом. По его мнению, это помогало пережить сложные моменты, "очищая от пессимизма и грустных мыслей".

© AP Photo / Valentina Petrova
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"Я никогда не думал о возрасте. Наоборот, я всегда жил так, как если бы мне было 40 лет, поскольку так я себя ощущаю: я полон любознательности, желания что-то делать. Потом внезапно случились болезнь и операция, после чего сразу же пришло осознание того, что я — 80-летний человек", — признавался политик.

© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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