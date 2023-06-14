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ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже
ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже - РИА Новости, 14.06.2023
ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже, говорится на сайте ФАС. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:03
2023-06-14T18:03
2023-06-14T19:53
россия
экономика
цены на нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже, говорится на сайте ФАС.В публикации указано, что речь идет о топливе марок АИ-92 и АИ-95. Нефтяным компаниям отправили соответствующие письма.В ФАС подчеркнули, что в случае отказа им грозят антимонопольные дела, поскольку их действия могут расценить как нарушение закона о защите конкуренции.Кроме того, сейчас идет работа над повышением обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230421/gaz-1866978259.html
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россия, экономика, цены на нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95
Россия, Экономика, Цены на нефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95
ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже
ФАС потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже