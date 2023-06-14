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В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену

В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену - РИА Новости, 14.06.2023

В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену

Член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:01

2023-06-14T04:01

2023-06-14T11:03

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить безопасность южных границ страны."Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности", — написала Боберт в Twitter.На прошлой неделе группа членов палаты представителей ознакомилась с первоначально запрошенным у ФБР документом в рамках расследования против Байдена, после чего конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала отстранить президента от должности по процедуре импичмента, провести уголовное расследование и отправить за решетку.Сам Байден назвал обвинения в свой адрес в причастности к коррупции небылицами.

https://ria.ru/20230331/bayden-1862003173.html

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