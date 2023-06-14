Рейтинг@Mail.ru
В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 14.06.2023 (обновлено: 11:03 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/bayden-1877928432.html
В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену
В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену - РИА Новости, 14.06.2023
В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену
Член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:01
2023-06-14T11:03
сша
джо байден
конгресс сша
фбр
лорен боберт
марджори тейлор грин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e6c6f98f40420651fb4f2dd6fb939f9.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить безопасность южных границ страны.&quot;Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности&quot;, — написала Боберт в Twitter.На прошлой неделе группа членов палаты представителей ознакомилась с первоначально запрошенным у ФБР документом в рамках расследования против Байдена, после чего конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала отстранить президента от должности по процедуре импичмента, провести уголовное расследование и отправить за решетку.Сам Байден назвал обвинения в свой адрес в причастности к коррупции небылицами.
https://ria.ru/20230331/bayden-1862003173.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe8e63361b9ce8f1abb52555fbba285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, конгресс сша, фбр, лорен боберт, марджори тейлор грин, в мире
США, Джо Байден, Конгресс США, ФБР, Лорен Боберт, Марджори Тейлор Грин, В мире
В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену

Член палаты представителей США Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте Байдену

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Член палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить безопасность южных границ страны.
«

"Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представил статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности", — написала Боберт в Twitter.

На прошлой неделе группа членов палаты представителей ознакомилась с первоначально запрошенным у ФБР документом в рамках расследования против Байдена, после чего конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала отстранить президента от должности по процедуре импичмента, провести уголовное расследование и отправить за решетку.
Сам Байден назвал обвинения в свой адрес в причастности к коррупции небылицами.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену
31 марта, 02:07
 
СШАДжо БайденКонгресс СШАФБРЛорен БобертМарджори Тейлор ГринВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала