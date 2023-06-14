https://ria.ru/20230614/balitskiy-1878159467.html

Балицкий рассказал, как часто созванивается с Путиным

Балицкий рассказал, как часто созванивается с Путиным - РИА Новости, 14.06.2023

Балицкий рассказал, как часто созванивается с Путиным

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью РИА Новости, что созванивается с президентом России Владимиром Путиным раз в 10-14... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:21

2023-06-14T19:21

2023-06-14T19:21

пмэф-2023

россия

евгений балицкий

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью РИА Новости, что созванивается с президентом России Владимиром Путиным раз в 10-14 дней, рассказывает главе государства в том числе про военную ситуацию в регионе. "В принципе, я созваниваюсь (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) раз в две недели, раз в 10 дней, докладываю ситуацию - военную, гражданскую", - сказал Балицкий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В том числе в таких беседах идет речь и об интеграции региона в российское правовое пространство, отметил он. "Президент интересуется всеми вопросами, интересуется до мелочей. Я докладываю ситуацию - он ставит задачи. Что-то иногда просим… Иногда приходится просить президента помочь или посоветовать что-то, он всегда включается", - рассказал врио губернатора региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, евгений балицкий, владимир путин, экономика