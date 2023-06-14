Балицкий рассказал, как часто созванивается с Путиным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью РИА Новости, что созванивается с президентом России Владимиром Путиным раз в 10-14 дней, рассказывает главе государства в том числе про военную ситуацию в регионе. "В принципе, я созваниваюсь (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) раз в две недели, раз в 10 дней, докладываю ситуацию - военную, гражданскую", - сказал Балицкий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В том числе в таких беседах идет речь и об интеграции региона в российское правовое пространство, отметил он. "Президент интересуется всеми вопросами, интересуется до мелочей. Я докладываю ситуацию - он ставит задачи. Что-то иногда просим… Иногда приходится просить президента помочь или посоветовать что-то, он всегда включается", - рассказал врио губернатора региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью РИА Новости, что созванивается с президентом России Владимиром Путиным раз в 10-14 дней, рассказывает главе государства в том числе про военную ситуацию в регионе.
"В принципе, я созваниваюсь (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) раз в две недели, раз в 10 дней, докладываю ситуацию - военную, гражданскую", - сказал Балицкий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В том числе в таких беседах идет речь и об интеграции региона в российское правовое пространство, отметил он. "Президент интересуется всеми вопросами, интересуется до мелочей. Я докладываю ситуацию - он ставит задачи. Что-то иногда просим… Иногда приходится просить президента помочь или посоветовать что-то, он всегда включается", - рассказал врио губернатора региона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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