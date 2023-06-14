https://ria.ru/20230614/avtovaza-1877927701.html
"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу
"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу - РИА Новости, 14.06.2023
"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу
"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, изучит целесообразность таких изменений с учетом того, что Lada — экспортный продукт, и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T03:33
2023-06-14T03:33
2023-06-14T05:38
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автоваз
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СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, изучит целесообразность таких изменений с учетом того, что Lada — экспортный продукт, и ребрендинг обойдется в большие суммы, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.Во вторник вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум — заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок."Мы проработаем… Даже во времена Советского Союза, когда, казалось бы, на протяжении 70 лет у нас определённого сближения не было, и была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с Западом — холодная война, все равно бренд Lada был на латинском. Помните, и модель Samara писалась на латинском языке… Поэтому здесь надо серьезно поработать маркетологам, чтобы понять, нужно ли делить бренд на латиницу и кириллицу, и другой вопрос - просчитать экономическую целесообразность", - отметил Соколов, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда на латиницу.Он также же подчеркнул, что "АвтоВАЗ" позиционирует себя не только как отечественный производитель, но и автопроизводитель с хорошим экспортным потенциалом. "Напомню, что в былые годы "АвтоВАЗ" экспортировал до 300 тысяч автомобилей в год, а это больше, чем наш выпуск в прошлом году. Бренд не может быть один в одной стране, другой в другой — это слишком дорого", - сказал топ-менеджер."Даже просто перебрендировать дилерские центры — их 308 штук у нас — будет стоить миллиарды рублей. Уже одно это заставляет задуматься о целесообразности, экономической эффективности перехода", - добавил Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230611/avtovaz-1877472385.html
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россия, тольятти, авто, ижевск, максим соколов, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault
ПМЭФ-2023, Россия, Тольятти, Авто, Ижевск, Максим Соколов, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Renault
"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу
Глава "АвтоВАЗа" Соколов сообщил о планах рассмотреть переход бренда на кириллицу
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, изучит целесообразность таких изменений с учетом того, что Lada — экспортный продукт, и ребрендинг обойдется в большие суммы, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.
Во вторник вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров
в интервью РИА Новости сообщил, что "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум — заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок.
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"Мы проработаем… Даже во времена Советского Союза, когда, казалось бы, на протяжении 70 лет у нас определённого сближения не было, и была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с Западом — холодная война, все равно бренд Lada был на латинском. Помните, и модель Samara писалась на латинском языке… Поэтому здесь надо серьезно поработать маркетологам, чтобы понять, нужно ли делить бренд на латиницу и кириллицу, и другой вопрос - просчитать экономическую целесообразность", - отметил Соколов, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда на латиницу.
Он также же подчеркнул, что "АвтоВАЗ" позиционирует себя не только как отечественный производитель, но и автопроизводитель с хорошим экспортным потенциалом. "Напомню, что в былые годы "АвтоВАЗ" экспортировал до 300 тысяч автомобилей в год, а это больше, чем наш выпуск в прошлом году. Бренд не может быть один в одной стране, другой в другой — это слишком дорого", - сказал топ-менеджер.
"Даже просто перебрендировать дилерские центры — их 308 штук у нас — будет стоить миллиарды рублей. Уже одно это заставляет задуматься о целесообразности, экономической эффективности перехода", - добавил Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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