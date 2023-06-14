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Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023
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15:19 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/avionika-1878073592.html
Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА
Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023
Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА
Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов, рассказал журналистам... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:19
2023-06-14T15:19
пмэф-2023
новгородская область
рязанская область
экономика
технологии
санкт-петербург
пмэф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов, рассказал журналистам гендиректор инновационного центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" Константин Харламов на ПМЭФ. Как уточняет пресс-служба правительства Новгородской области, в рамках форума Харламов подписал соглашение о взаимодействии с руководителем центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Павлом Новицким. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности. "Рязанская инновационная долина – важный стратегический партнер для региона. Направления нашей работы схожи, только мы специализируемся на электронике, а они – на аэрокосмосе. Мы объединяем усилия наших инновационных долин в области авионики, создания беспилотных летательных аппаратов, систем радарного и оптического обнаружения. Для нас это серьезный шаг к реализации новых значимых для Новгородской области проектов", - рассказал Харламов. В рамках соглашения планируется реализовать проекты в сферах конструирования и математического моделирования, беспилотных летательных аппаратов,⁠ двигательных и энергетических установок, электрификации инженерных систем, сервиса высокотехнологичной техники, аддитивных технологий и композиционных материалов. "Мы пересекаемся по многим научно-технологическим направлениям, совместно работаем на увеличение количества и качества резидентов. У нас много совместных точек роста, выстраиваем кооперацию как между двумя долинами, так и с государственными корпорациями, для резидентов помогаем получить меры поддержки, привлекаем частные инвестиции, выстраиваем работу с государственными фондами. Думаю, вместе мы добьемся гораздо большего", – отметил Новицкий. Инновационные долины будут совместно работать над разработкой и созданием высокотехнологической электронно-компонентной базы. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878016710.html
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новгородская область, рязанская область, экономика, технологии, санкт-петербург, пмэф
ПМЭФ-2023, Новгородская область, Рязанская область, Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, ПМЭФ

Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов
Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов, рассказал журналистам гендиректор инновационного центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" Константин Харламов на ПМЭФ.
Как уточняет пресс-служба правительства Новгородской области, в рамках форума Харламов подписал соглашение о взаимодействии с руководителем центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Павлом Новицким. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности.
«
"Рязанская инновационная долина – важный стратегический партнер для региона. Направления нашей работы схожи, только мы специализируемся на электронике, а они – на аэрокосмосе. Мы объединяем усилия наших инновационных долин в области авионики, создания беспилотных летательных аппаратов, систем радарного и оптического обнаружения. Для нас это серьезный шаг к реализации новых значимых для Новгородской области проектов", - рассказал Харламов.
В рамках соглашения планируется реализовать проекты в сферах конструирования и математического моделирования, беспилотных летательных аппаратов,⁠ двигательных и энергетических установок, электрификации инженерных систем, сервиса высокотехнологичной техники, аддитивных технологий и композиционных материалов.
Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве в разных сферах - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
Вчера, 12:55
"Мы пересекаемся по многим научно-технологическим направлениям, совместно работаем на увеличение количества и качества резидентов. У нас много совместных точек роста, выстраиваем кооперацию как между двумя долинами, так и с государственными корпорациями, для резидентов помогаем получить меры поддержки, привлекаем частные инвестиции, выстраиваем работу с государственными фондами. Думаю, вместе мы добьемся гораздо большего", – отметил Новицкий.
Инновационные долины будут совместно работать над разработкой и созданием высокотехнологической электронно-компонентной базы.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Новгородская областьРязанская областьЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургПМЭФ
 
 
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