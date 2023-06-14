https://ria.ru/20230614/avionika-1878073592.html

Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА

Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023

Новгородская и Рязанская области объединят усилия в области авионики и БПЛА

Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов, рассказал журналистам... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:19

2023-06-14T15:19

2023-06-14T15:19

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородская и Рязанская инновационные долины объединят усилия в области авионики и создания беспилотных летательных аппаратов, рассказал журналистам гендиректор инновационного центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" Константин Харламов на ПМЭФ. Как уточняет пресс-служба правительства Новгородской области, в рамках форума Харламов подписал соглашение о взаимодействии с руководителем центра "Аэрокосмическая инновационная долина" Павлом Новицким. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере научно-технической и инновационной деятельности. "Рязанская инновационная долина – важный стратегический партнер для региона. Направления нашей работы схожи, только мы специализируемся на электронике, а они – на аэрокосмосе. Мы объединяем усилия наших инновационных долин в области авионики, создания беспилотных летательных аппаратов, систем радарного и оптического обнаружения. Для нас это серьезный шаг к реализации новых значимых для Новгородской области проектов", - рассказал Харламов. В рамках соглашения планируется реализовать проекты в сферах конструирования и математического моделирования, беспилотных летательных аппаратов,⁠ двигательных и энергетических установок, электрификации инженерных систем, сервиса высокотехнологичной техники, аддитивных технологий и композиционных материалов. "Мы пересекаемся по многим научно-технологическим направлениям, совместно работаем на увеличение количества и качества резидентов. У нас много совместных точек роста, выстраиваем кооперацию как между двумя долинами, так и с государственными корпорациями, для резидентов помогаем получить меры поддержки, привлекаем частные инвестиции, выстраиваем работу с государственными фондами. Думаю, вместе мы добьемся гораздо большего", – отметил Новицкий. Инновационные долины будут совместно работать над разработкой и созданием высокотехнологической электронно-компонентной базы. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878016710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, рязанская область, экономика, технологии, санкт-петербург, пмэф