https://ria.ru/20230614/antonov-1877930012.html

США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов

США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.06.2023

США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов

США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса, подталкивая обстановку в этой стране к еще большей трагедии, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:25

2023-06-14T04:25

2023-06-14T04:25

анатолий антонов

владимир путин

сергей лавров

нато

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса, подталкивая обстановку в этой стране к еще большей трагедии, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Соединенные Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии. Заставляют десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского", - сказал Антонов, комментируя новый пакет военной помощи США Киеву на сумму порядка 325 миллионов долларов. По словам высокопоставленного дипломата, в Вашингтоне не намерены отказываться от своей магистральной цели - нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. При этом, как отметил дипломат, США не важно, ценой скольких жизней этот результат будет достигнут. "Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации "успехов" в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 г. президентских выборов в США", - полагает Антонов. Он добавил, что США не демонстрируют заинтересованности в переговорных решениях украинского конфликта и не готовы остановиться ни перед чем. "Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", - резюмировал посол РФ в США. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230520/ssha-1873058996.html

https://ria.ru/20230613/antonov-1877700774.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, владимир путин, сергей лавров, нато, россия, украина, сша