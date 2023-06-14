https://ria.ru/20230614/antonov-1877930012.html
США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов
США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.06.2023
США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов
США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса, подталкивая обстановку в этой стране к еще большей трагедии, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:25
2023-06-14T04:25
2023-06-14T04:25
анатолий антонов
владимир путин
сергей лавров
нато
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса, подталкивая обстановку в этой стране к еще большей трагедии, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Соединенные Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии. Заставляют десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского", - сказал Антонов, комментируя новый пакет военной помощи США Киеву на сумму порядка 325 миллионов долларов. По словам высокопоставленного дипломата, в Вашингтоне не намерены отказываться от своей магистральной цели - нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. При этом, как отметил дипломат, США не важно, ценой скольких жизней этот результат будет достигнут. "Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации "успехов" в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 г. президентских выборов в США", - полагает Антонов. Он добавил, что США не демонстрируют заинтересованности в переговорных решениях украинского конфликта и не готовы остановиться ни перед чем. "Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", - резюмировал посол РФ в США. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230520/ssha-1873058996.html
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анатолий антонов, владимир путин, сергей лавров, нато, россия, украина, сша
Анатолий Антонов, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Украина, США
США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов
Посол России Антонов: США все сильнее втягиваются в пучину украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса, подталкивая обстановку в этой стране к еще большей трагедии, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Соединенные Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии. Заставляют десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского", - сказал Антонов, комментируя новый пакет военной помощи США Киеву на сумму порядка 325 миллионов долларов.
По словам высокопоставленного дипломата, в Вашингтоне не намерены отказываться от своей магистральной цели - нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. При этом, как отметил дипломат, США не важно, ценой скольких жизней этот результат будет достигнут.
"Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации "успехов" в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 г. президентских выборов в США", - полагает Антонов.
Он добавил, что США не демонстрируют заинтересованности в переговорных решениях украинского конфликта и не готовы остановиться ни перед чем. "Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", - резюмировал посол РФ в США.
Посол Антонов предрек США международное одиночество
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Без России нельзя решить серьезные мировые проблемы, напомнил посол Антонов