https://ria.ru/20230614/anktsii-1878135661.html

Источник рассказал об обсуждении 11-го пакета санкций ЕС против России

Источник рассказал об обсуждении 11-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 14.06.2023

Источник рассказал об обсуждении 11-го пакета санкций ЕС против России

Обсуждение постпредами ЕС 11-го пакета санкций против России в среду было конструктивным, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:51

2023-06-14T17:51

2023-06-14T17:51

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

владимир путин

еврокомиссия

швеция

брюссель

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Обсуждение постпредами ЕС 11-го пакета санкций против России в среду было конструктивным, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели, сообщил РИА Новости европейский источник.Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду продолжили согласовывать новый, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций, куда, как ожидается, войдут как экономические, так и персональные ограничения."На заседании постпредов сегодня состоялось краткое и конструктивное обсуждение. Обсуждение будет продолжено и должно завершиться на следующей неделе. Пока неизвестно, когда точно, но вероятно, это произойдет в начале недели", - сказал собеседник агентства.После согласования постпредами ЕС пакет санкций будет передан на формальное утверждение европейским министрам. Затем его опубликуют в официальном журнале, и ограничения вступят в силу.Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС. Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852369923.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин, еврокомиссия, швеция, брюссель, в мире