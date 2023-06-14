Рейтинг@Mail.ru
Ангола упростила получение туристических виз для россиян - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:43 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/angola-1878162826.html
Ангола упростила получение туристических виз для россиян
Ангола упростила получение туристических виз для россиян - РИА Новости, 14.06.2023
Ангола упростила получение туристических виз для россиян
Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство, заявил РИА Новости посол африканской страны в РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:43
2023-06-14T19:43
туризм
новости - туризм
ангола
россия
аугушту да силва кунья
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973349_0:128:2874:1745_1920x0_80_0_0_2162a8de0602177b8d5235ff9d1e2719.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство, заявил РИА Новости посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. "У нас существует реализованное упрощение визовой поддержки. Для того, чтобы получить визу Анголы, сейчас необходимо заполнить анкету онлайн, получить визу можно минуя посольство", - сказал посол на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России. Да Силва Кунья добавил, что в Анголе всегда рады видеть российских туристов. "Я уже говорил, что российским туристам всегда рады в Анголе, они всегда желанные гости в нашей стране. Хочу сказать, что в этом году четыре больших круизных корабля посетили Анголу, некоторые города, такие как Намибе, Бенгела, Луанда. Почему бы россиянам, которые являются старинными друзьями Анголы, не воспользоваться этой возможностью и не приехать в Анголу в качестве туристов?" - отметил глава дипмиссии. В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/chekhiya-1878072519.html
ангола
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973349_166:0:2762:1947_1920x0_80_0_0_678004415c14fdddc525634987b9a21f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, ангола, россия, аугушту да силва кунья, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Ангола, Россия, Аугушту да Силва Кунья, Туризм
Ангола упростила получение туристических виз для россиян

Посол: Ангола уже упростила получение туристических виз для россиян

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЖенщины идут по одной из улиц города Луанда, Ангола
Женщины идут по одной из улиц города Луанда, Ангола - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство, заявил РИА Новости посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"У нас существует реализованное упрощение визовой поддержки. Для того, чтобы получить визу Анголы, сейчас необходимо заполнить анкету онлайн, получить визу можно минуя посольство", - сказал посол на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России.
Да Силва Кунья добавил, что в Анголе всегда рады видеть российских туристов. "Я уже говорил, что российским туристам всегда рады в Анголе, они всегда желанные гости в нашей стране. Хочу сказать, что в этом году четыре больших круизных корабля посетили Анголу, некоторые города, такие как Намибе, Бенгела, Луанда. Почему бы россиянам, которые являются старинными друзьями Анголы, не воспользоваться этой возможностью и не приехать в Анголу в качестве туристов?" - отметил глава дипмиссии.
В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Карловы Вары - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Курорты Чехии разоряются из-за отсутствия туристов из России
Вчера, 15:47
 
ТуризмНовости - ТуризмАнголаРоссияАугушту да Силва КуньяТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала