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Ангола упростила получение туристических виз для россиян

Ангола упростила получение туристических виз для россиян - РИА Новости, 14.06.2023

Ангола упростила получение туристических виз для россиян

Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство, заявил РИА Новости посол африканской страны в РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:43

2023-06-14T19:43

2023-06-14T19:43

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ангола

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туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство, заявил РИА Новости посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. "У нас существует реализованное упрощение визовой поддержки. Для того, чтобы получить визу Анголы, сейчас необходимо заполнить анкету онлайн, получить визу можно минуя посольство", - сказал посол на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России. Да Силва Кунья добавил, что в Анголе всегда рады видеть российских туристов. "Я уже говорил, что российским туристам всегда рады в Анголе, они всегда желанные гости в нашей стране. Хочу сказать, что в этом году четыре больших круизных корабля посетили Анголу, некоторые города, такие как Намибе, Бенгела, Луанда. Почему бы россиянам, которые являются старинными друзьями Анголы, не воспользоваться этой возможностью и не приехать в Анголу в качестве туристов?" - отметил глава дипмиссии. В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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новости - туризм, ангола, россия, аугушту да силва кунья, туризм