https://ria.ru/20230614/alkogol-1878112327.html
В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя
В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя - РИА Новости, 14.06.2023
В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя
От суррогатного алкоголя с 3 июня в России пострадали 106 человек, из них пятеро детей, погибли 35 человек, среди них один ребенок, заявил министр... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:51
2023-06-14T16:51
2023-06-14T17:30
россия
массовое отравление сидром в россии
происшествия
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. От суррогатного алкоголя с 3 июня в России пострадали 106 человек, из них пятеро детей, погибли 35 человек, среди них один ребенок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."С 3 июня пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", – сообщил Мурашко на пленарном заседании.По его словам, необходимо планировать меры по воспитанию детей и подростков, чтобы избегать подобных случаев.
https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html
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россия, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя
Глава Минздрава Мурашко: в России с 3 июня 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. От суррогатного алкоголя с 3 июня в России пострадали 106 человек, из них пятеро детей, погибли 35 человек, среди них один ребенок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"С 3 июня пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", – сообщил Мурашко на пленарном заседании.
По его словам, необходимо планировать меры по воспитанию детей и подростков, чтобы избегать подобных случаев.
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