https://ria.ru/20230614/alkogol-1878112327.html

В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя

В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя - РИА Новости, 14.06.2023

В России в июне 106 человек пострадали от суррогатного алкоголя

От суррогатного алкоголя с 3 июня в России пострадали 106 человек, из них пятеро детей, погибли 35 человек, среди них один ребенок, заявил министр... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:51

2023-06-14T16:51

2023-06-14T17:30

россия

массовое отравление сидром в россии

происшествия

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. От суррогатного алкоголя с 3 июня в России пострадали 106 человек, из них пятеро детей, погибли 35 человек, среди них один ребенок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."С 3 июня пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", – сообщил Мурашко на пленарном заседании.По его словам, необходимо планировать меры по воспитанию детей и подростков, чтобы избегать подобных случаев.

https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html

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2023

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россия, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко