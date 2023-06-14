https://ria.ru/20230614/agrodrony-1877933231.html
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров - РИА Новости, 14.06.2023
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров
Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:49
2023-06-14T05:49
2023-06-14T05:49
пмэф-2023
россия
виктория абрамченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров - такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко. "Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом - высота полетов агродронов не больше 150 метров" , - рассказала Абрамченко. По ее словам, "если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено". "Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение", - заключила Абрамченко. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230531/bpla-1875390668.html
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россия, виктория абрамченко
ПМЭФ-2023, Россия, Виктория Абрамченко
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров
Абрамченко: в России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров - такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом - высота полетов агродронов не больше 150 метров" , - рассказала Абрамченко.
По ее словам, "если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено".
"Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение", - заключила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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