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В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
05:49 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/agrodrony-1877933231.html
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров - РИА Новости, 14.06.2023
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров
Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:49
2023-06-14T05:49
пмэф-2023
россия
виктория абрамченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров - такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко. "Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом - высота полетов агродронов не больше 150 метров" , - рассказала Абрамченко. По ее словам, "если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено". "Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение", - заключила Абрамченко. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, виктория абрамченко
ПМЭФ-2023, Россия, Виктория Абрамченко
В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров

Абрамченко: в России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗнак, запрещающий полеты беспилотников
Знак, запрещающий полеты беспилотников - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Знак, запрещающий полеты беспилотников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров - такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом - высота полетов агродронов не больше 150 метров" , - рассказала Абрамченко.
По ее словам, "если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено".
"Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение", - заключила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияВиктория Абрамченко
 
 
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