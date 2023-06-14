https://ria.ru/20230614/agrodrony-1877933231.html

В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров

В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров - РИА Новости, 14.06.2023

В России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров

Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T05:49

2023-06-14T05:49

2023-06-14T05:49

пмэф-2023

россия

виктория абрамченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572411275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bed65594e199fef4c06a298830e1af6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров - такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко. "Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом - высота полетов агродронов не больше 150 метров" , - рассказала Абрамченко. По ее словам, "если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено". "Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение", - заключила Абрамченко. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/bpla-1875390668.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктория абрамченко