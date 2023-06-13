https://ria.ru/20230613/zona-1877851526.html

Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов

Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов - РИА Новости, 13.06.2023

Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов

Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:13

2023-06-13T17:13

2023-06-13T19:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

украина

россия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать, заявил президент России Владимир Путин."Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил он.При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос"."Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы рф, украина, россия