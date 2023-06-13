https://ria.ru/20230613/zona-1877851526.html
Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов
Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов - РИА Новости, 13.06.2023
Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов
Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:13
2023-06-13T19:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать, заявил президент России Владимир Путин."Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил он.При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос"."Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты от дронов
Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты России от атак дронов
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать, заявил президент России Владимир Путин.
"Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
"А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил он.
При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос".
"Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил российский лидер.
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена