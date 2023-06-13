https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:48

2023-06-13T14:48

2023-06-13T16:53

владимир путин

россия

животные

штрафы

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.Закон вводит штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также он устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.

https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, животные, штрафы, общество