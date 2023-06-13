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Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 13.06.2023
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14:48 13.06.2023 (обновлено: 16:53 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:48
2023-06-13T16:53
владимир путин
россия
животные
штрафы
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.Закон вводит штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также он устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
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владимир путин, россия, животные, штрафы, общество
Владимир Путин, Россия, Животные, Штрафы, Общество
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных

Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных животных

© Depositphotos.com / etorres69Бездомный кот
Бездомный кот - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Depositphotos.com / etorres69
Бездомный кот. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.
Закон вводит штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также он устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.
Кроме того, закон вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
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