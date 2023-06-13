https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:48
2023-06-13T14:48
2023-06-13T16:53
владимир путин
россия
животные
штрафы
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.Закон вводит штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также он устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, животные, штрафы, общество
Владимир Путин, Россия, Животные, Штрафы, Общество
Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных
Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных животных