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Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке - РИА Новости, 13.06.2023
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21:35 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zerno-1877908574.html
Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке
Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке - РИА Новости, 13.06.2023
Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке
Чуть больше 3% украинского зерна в рамках зерновой сделки идет в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:35
2023-06-13T21:35
экономика
владимир путин
зерновая сделка
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Чуть больше 3% украинского зерна в рамках зерновой сделки идет в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин. "Из всего объема поставленного зерна украинского только 3% с небольшим пошли в беднейшие страны мира. Там немножко колеблется (процент) - 3,4, 3,2, потому что в зависимости от того, куда очередной сухогруз уходит, корабль с зерном, чуть-чуть меняется, но в целом это 3% с небольшим. Значит, 40% с лишним идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html
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экономика, владимир путин, зерновая сделка, россия, украина, в мире
Экономика, Владимир Путин, Зерновая сделка, Россия, Украина, В мире
Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке

Путин: беднейшие страны получили только три процента зерна по продуктовой сделке

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Чуть больше 3% украинского зерна в рамках зерновой сделки идет в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Из всего объема поставленного зерна украинского только 3% с небольшим пошли в беднейшие страны мира. Там немножко колеблется (процент) - 3,4, 3,2, потому что в зависимости от того, куда очередной сухогруз уходит, корабль с зерном, чуть-чуть меняется, но в целом это 3% с небольшим. Значит, 40% с лишним идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
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