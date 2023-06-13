https://ria.ru/20230613/zerno-1877908574.html

Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке

Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке - РИА Новости, 13.06.2023

Путин назвал, сколько зерна получили беднейшие страны по продуктовой сделке

Чуть больше 3% украинского зерна в рамках зерновой сделки идет в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:35

2023-06-13T21:35

2023-06-13T21:35

экономика

владимир путин

зерновая сделка

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Чуть больше 3% украинского зерна в рамках зерновой сделки идет в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин. "Из всего объема поставленного зерна украинского только 3% с небольшим пошли в беднейшие страны мира. Там немножко колеблется (процент) - 3,4, 3,2, потому что в зависимости от того, куда очередной сухогруз уходит, корабль с зерном, чуть-чуть меняется, но в целом это 3% с небольшим. Значит, 40% с лишним идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html

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экономика, владимир путин, зерновая сделка, россия, украина, в мире