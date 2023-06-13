https://ria.ru/20230613/zerno-1877884925.html
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам
Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:49
2023-06-13T18:49
2023-06-13T19:06
россия
владимир путин
в мире
турция
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_95d4ba3b4af18796c9bbc8bbeb141a60.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны... Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230613/sdelka-1877883116.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2a1a3f9784163e0ada3e945902a46995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, турция, украина, оон
Россия, Владимир Путин, В мире, Турция, Украина, ООН
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам
Путин: Россия обсудит с лидерами стран Африки бесплатную поставку зерна беднейшим странам
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны... Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин
на встрече с военными корреспондентами.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Путин допустил выход России из зерновой сделки