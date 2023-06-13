https://ria.ru/20230613/zerno-1877884925.html

Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам

Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам

Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:49

2023-06-13T18:49

2023-06-13T19:06

россия

владимир путин

в мире

турция

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны... Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230613/sdelka-1877883116.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, турция, украина, оон