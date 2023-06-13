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Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам - РИА Новости, 13.06.2023
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18:49 13.06.2023 (обновлено: 19:06 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zerno-1877884925.html
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам
Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:49
2023-06-13T19:06
россия
владимир путин
в мире
турция
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны... Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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россия, владимир путин, в мире, турция, украина, оон
Россия, Владимир Путин, В мире, Турция, Украина, ООН
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять зерно бедным странам

Путин: Россия обсудит с лидерами стран Африки бесплатную поставку зерна беднейшим странам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Тот объем зерна, которые получали беднейшие страны... Мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Это надо всё пообсуждать, в том числе когда наши друзья приедут из африканских государств... совсем скоро. Я с ними тоже посоветуюсь, как поступить", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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