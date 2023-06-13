https://ria.ru/20230613/zatulin-1877738661.html

Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему

Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему - РИА Новости, 13.06.2023

Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему

Депутат ГД Константин Затулин заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единая Россия" с просьбой обсудить вопрос о решении ЕР по нему. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:40

2023-06-13T10:40

2023-06-13T10:46

константин затулин

политика

единая россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат ГД Константин Затулин заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единая Россия" с просьбой обсудить вопрос о решении ЕР по нему.Затулин ранее заявил РИА Новости, что не слышал о каких-либо партийных решениях в отношении себя, однако если потребуется, то он готов по окончании региональной недели обсудить данный вопрос во фракции или в партии.Ранее "Ведомости" писали, что в "Единой России" начали консультации по поводу высказываний Затулина."Фракция со мной не связывалась. В свою очередь, я обратился к фракции с просьбой обсудить этот вопрос", - сказал он.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин затулин, политика, единая россия