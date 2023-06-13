https://ria.ru/20230613/zatulin-1877738661.html
Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему
Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему - РИА Новости, 13.06.2023
Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему
Депутат ГД Константин Затулин заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единая Россия" с просьбой обсудить вопрос о решении ЕР по нему. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:40
2023-06-13T10:40
2023-06-13T10:46
константин затулин
политика
единая россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат ГД Константин Затулин заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единая Россия" с просьбой обсудить вопрос о решении ЕР по нему.Затулин ранее заявил РИА Новости, что не слышал о каких-либо партийных решениях в отношении себя, однако если потребуется, то он готов по окончании региональной недели обсудить данный вопрос во фракции или в партии.Ранее "Ведомости" писали, что в "Единой России" начали консультации по поводу высказываний Затулина."Фракция со мной не связывалась. В свою очередь, я обратился к фракции с просьбой обсудить этот вопрос", - сказал он.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин затулин, политика, единая россия
Константин Затулин, Политика, Единая Россия
Затулин обратился к "Единой России" с просьбой обсудить решение по нему
Затулин сам обратился к ЕР с просьбой обсудить решение по нему из-за его высказываний
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат ГД Константин Затулин заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единая Россия" с просьбой обсудить вопрос о решении ЕР по нему.
Затулин ранее заявил РИА Новости, что не слышал о каких-либо партийных решениях в отношении себя, однако если потребуется, то он готов по окончании региональной недели обсудить данный вопрос во фракции или в партии.
Ранее "Ведомости" писали, что в "Единой России" начали консультации по поводу высказываний Затулина.
"Фракция со мной не связывалась. В свою очередь, я обратился к фракции с просьбой обсудить этот вопрос", - сказал он.
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