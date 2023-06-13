https://ria.ru/20230613/zapusk-1877798215.html

Росавиация объяснила, чем грозит несанкционированный запуск дрона

Росавиация объяснила, чем грозит несанкционированный запуск дрона - РИА Новости, 13.06.2023

Росавиация объяснила, чем грозит несанкционированный запуск дрона

Росавиация в телеграм-канале разъяснила, какая ответственность грозит за несанкционированный запуск дрона в России: штрафы для физлиц - от 20 тысяч до 50 тысяч... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:07

2023-06-13T14:07

2023-06-13T14:07

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росавиация в телеграм-канале разъяснила, какая ответственность грозит за несанкционированный запуск дрона в России: штрафы для физлиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а если кто-то пострадал или погиб - до 7 лет лишения свободы. "Вопросы об определении ответственности в случае несанкционированного использования дрона, нарушения воздушного пространства и других подобных действий не входят в компетенцию Росавиации. Но мы полагаем необходимым рассказать о том, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов (статья 11.4 КоАП), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы (статья 271.1 УК)", - говорится в сообщении ведомства. Согласно опубликованным Росавиацией данным, в соответствии со статьей 11.4 КоАП "Нарушение правил использования воздушного пространства", штрафы для физлиц составляют от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч, для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч. В соответствии с уголовным кодексом (статья 271.1. "Нарушение правил использования воздушного пространства РФ"), в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновнику может грозить лишение свободы до 7 лет. Отмечается, что в случаях незаконной фото- и видеосъемки с дрона можно стать фигурантом уголовного дела за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, незаконное получение информации, содержащей гостайну, нарушение правил обращения с документами, составляющими гостайну.

https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877347813.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия