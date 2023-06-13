https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html

Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников

Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников - РИА Новости, 13.06.2023

Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников

Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:42

2023-06-13T13:42

2023-06-13T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все закончится", сообщает журнал Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова. Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена. "Мы спросили: "Можно нам (ПЗРК) Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", - отметил Резников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230613/ssha-1877773214.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников