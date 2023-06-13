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Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 13.06.2023 (обновлено: 13:53 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html
Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников
Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников - РИА Новости, 13.06.2023
Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников
Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:42
2023-06-13T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все закончится", сообщает журнал Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова. Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена. "Мы спросили: "Можно нам (ПЗРК) Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", - отметил Резников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников
Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян, заявил Резников

Минобороны Украины: Запад в начале конфликта призывал убивать как можно больше россиян

© AP Photo / Mykola TymchenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Mykola Tymchenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все закончится", сообщает журнал Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова.
Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена.
"Мы спросили: "Можно нам (ПЗРК) Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", - отметил Резников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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