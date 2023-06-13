Путин подписал закон о регулировании в сфере виноделия
Путин подписал закон о совершенствовании регулирования в сфере виноградарства и виноделия
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он дополняет закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" понятием "закладка виноградных насаждений" и уточняет определение ординарных вин. Минсельхозу России передаются полномочия правительства по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и ведению паспорта виноградных насаждений. Это обеспечит синхронизацию двух реестров - реестра виноградопригодных земель, который уже ведет министерство, и реестра виноградных насаждений.
За Россельхознадзором с 1 марта 2024 года закрепляются полномочия по проведению инвентаризации виноградных насаждений с периодичностью не реже одного раза в два года в отношении каждого насаждения. Порядок такой инвентаризации установит Минсельхоз. Министерство также будет устанавливать не только дополнительные технологические приемы и операции, но и технологические средства, разрешенные к применению при производстве винодельческой продукции на территории РФ.
Необходимые для производства игристых вин операции включаются в перечень разрешенных технологических приемов и операций. Уточняются направления оказания государственной поддержки субъектам виноградарства и виноделия с учетом правоприменительной практики. Такие субъекты будут получать субсидии на компенсацию расходов на закладку виноградников.
Закон расширяет и перечень информации, наносимой в обязательном порядке на этикетку и контрэтикетку винодельческой продукции. Помимо сведений о сорте, месте происхождения и годе урожая, с 1 марта 2024 года на них должна быть указана информация и о производителе винодельческой продукции. При этом уточняются размеры шрифта наносимой информации.
Субъекты виноградарства и виноделия должны будут направлять паспорта виноградных насаждений в Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России независимо от членства в ней, а также уведомлять ее о вносимых в них изменениях. Одновременно устанавливается возможность использования системы ГЛОНАСС для определения местонахождения виноградного насаждения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года за исключением норм, для которых установлен иной срок.