https://ria.ru/20230613/zakon-1877870528.html

Путин подписал закон о регулировании в сфере виноделия

Путин подписал закон о регулировании в сфере виноделия - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о регулировании в сфере виноделия

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия в России. Документ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:06

2023-06-13T18:06

2023-06-13T18:06

экономика

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он дополняет закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" понятием "закладка виноградных насаждений" и уточняет определение ординарных вин. Минсельхозу России передаются полномочия правительства по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и ведению паспорта виноградных насаждений. Это обеспечит синхронизацию двух реестров - реестра виноградопригодных земель, который уже ведет министерство, и реестра виноградных насаждений. За Россельхознадзором с 1 марта 2024 года закрепляются полномочия по проведению инвентаризации виноградных насаждений с периодичностью не реже одного раза в два года в отношении каждого насаждения. Порядок такой инвентаризации установит Минсельхоз. Министерство также будет устанавливать не только дополнительные технологические приемы и операции, но и технологические средства, разрешенные к применению при производстве винодельческой продукции на территории РФ. Необходимые для производства игристых вин операции включаются в перечень разрешенных технологических приемов и операций. Уточняются направления оказания государственной поддержки субъектам виноградарства и виноделия с учетом правоприменительной практики. Такие субъекты будут получать субсидии на компенсацию расходов на закладку виноградников. Закон расширяет и перечень информации, наносимой в обязательном порядке на этикетку и контрэтикетку винодельческой продукции. Помимо сведений о сорте, месте происхождения и годе урожая, с 1 марта 2024 года на них должна быть указана информация и о производителе винодельческой продукции. При этом уточняются размеры шрифта наносимой информации. Субъекты виноградарства и виноделия должны будут направлять паспорта виноградных насаждений в Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России независимо от членства в ней, а также уведомлять ее о вносимых в них изменениях. Одновременно устанавливается возможность использования системы ГЛОНАСС для определения местонахождения виноградного насаждения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

https://ria.ru/20230523/proekt-1873750818.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)