https://ria.ru/20230613/zakon-1877844718.html
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:57
2023-06-13T16:57
2023-06-13T17:05
россия
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Федеральный закон дополняет статью 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим, что в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда. Федеральный закон направлен на обеспечение баланса прав авторов составных произведений и прав авторов (правообладателей) объектов, использованных для их создания.
https://ria.ru/20230613/putin-1877841060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений
Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений