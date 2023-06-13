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Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений - РИА Новости, 13.06.2023
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16:57 13.06.2023 (обновлено: 17:05 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zakon-1877844718.html
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:57
2023-06-13T17:05
россия
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Федеральный закон дополняет статью 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим, что в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда. Федеральный закон направлен на обеспечение баланса прав авторов составных произведений и прав авторов (правообладателей) объектов, использованных для их создания.
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россия, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений

Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Федеральный закон дополняет статью 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим, что в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда.
Федеральный закон направлен на обеспечение баланса прав авторов составных произведений и прав авторов (правообладателей) объектов, использованных для их создания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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