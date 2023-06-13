https://ria.ru/20230613/zakon-1877844718.html

Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений

Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о защите авторских прав переводчиков произведений

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:57

2023-06-13T16:57

2023-06-13T17:05

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту авторских прав для переводчиков произведений и составителей антологий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Федеральный закон дополняет статью 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим, что в случае неправомерного использования производного или составного произведения подлежат защите как авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение", - говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда. Федеральный закон направлен на обеспечение баланса прав авторов составных произведений и прав авторов (правообладателей) объектов, использованных для их создания.

https://ria.ru/20230613/putin-1877841060.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет федерации рф