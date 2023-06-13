https://ria.ru/20230613/zakon-1877816975.html
Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов
Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для избрания тех или иных мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:19
2023-06-13T15:19
2023-06-13T15:19
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для избрания тех или иных мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом уточняются основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности. Кроме того, статья 109 УПК дополняется отдельной частью, согласно которой необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей. Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования, отмечали авторы инициативы. Закон позволит расширить гарантии для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, рассчитывают они. Путин ранее неоднократно высказывался за использование альтернативных мер пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях бизнесменов. Так, в марте текущего года он в очередной раз призвал максимально применять меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы, такие как подписку о невыезде, залог, домашний арест. По словам главы государства, необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов.
https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html
https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_bfbcd78cfc8877e71c34a21a96937288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов
Путин подписал закон, деприоритизирующий арест как меру пресечения для бизнесменов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для избрания тех или иных мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом уточняются основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.
Кроме того, статья 109 УПК дополняется отдельной частью, согласно которой необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.
Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования, отмечали авторы инициативы.
Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки
Закон позволит расширить гарантии для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, рассчитывают они.
Путин ранее неоднократно высказывался за использование альтернативных мер пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях бизнесменов. Так, в марте текущего года он в очередной раз призвал максимально применять меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы, такие как подписку о невыезде, залог, домашний арест. По словам главы государства, необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов.
Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки