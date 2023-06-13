https://ria.ru/20230613/zakon-1877816975.html

Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов

Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о приоритете мер пресечения для бизнесменов

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для избрания тех или иных мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:19

2023-06-13T15:19

2023-06-13T15:19

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для избрания тех или иных мер пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом уточняются основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности. Кроме того, статья 109 УПК дополняется отдельной частью, согласно которой необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей. Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования, отмечали авторы инициативы. Закон позволит расширить гарантии для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, рассчитывают они. Путин ранее неоднократно высказывался за использование альтернативных мер пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях бизнесменов. Так, в марте текущего года он в очередной раз призвал максимально применять меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы, такие как подписку о невыезде, залог, домашний арест. По словам главы государства, необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов.

https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html

https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество