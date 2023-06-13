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Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877892621.html
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО
Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:18
2023-06-13T19:18
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин. "У нас, в целом, рецидив, если не брать специальную военную операцию, а просто рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись к нормальной жизни, в некоторых случаях доходит до 40 процентов, а из участников СВО есть рецидивы из освободившихся 0,4 процента… Рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике. Это неизбежно, но негативные последствия минимальны", - сказал президент на встрече с военными корреспондентами. Глава государства добавил, что если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона.
https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877878558.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО

Путин: рецидив среди заключенных, участвовавших в СВО, в десять раз меньше, чем в целом

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас, в целом, рецидив, если не брать специальную военную операцию, а просто рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись к нормальной жизни, в некоторых случаях доходит до 40 процентов, а из участников СВО есть рецидивы из освободившихся 0,4 процента… Рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике. Это неизбежно, но негативные последствия минимальны", - сказал президент на встрече с военными корреспондентами.
Глава государства добавил, что если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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