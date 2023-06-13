https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877892621.html

Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО

Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО

Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:18

2023-06-13T19:18

2023-06-13T19:18

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин. "У нас, в целом, рецидив, если не брать специальную военную операцию, а просто рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись к нормальной жизни, в некоторых случаях доходит до 40 процентов, а из участников СВО есть рецидивы из освободившихся 0,4 процента… Рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике. Это неизбежно, но негативные последствия минимальны", - сказал президент на встрече с военными корреспондентами. Глава государства добавил, что если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона.

https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877878558.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин