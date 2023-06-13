https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877892621.html
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО
Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:18
2023-06-13T19:18
2023-06-13T19:18
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_1611241c553eb166eb290b61b682f465.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Рецидив среди заключенных, участвовавших в специальной военной операции, в десять раз меньше, чем в целом, заявил президент России Владимир Путин. "У нас, в целом, рецидив, если не брать специальную военную операцию, а просто рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись к нормальной жизни, в некоторых случаях доходит до 40 процентов, а из участников СВО есть рецидивы из освободившихся 0,4 процента… Рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике. Это неизбежно, но негативные последствия минимальны", - сказал президент на встрече с военными корреспондентами. Глава государства добавил, что если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона.
https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877878558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_23e621c55852d1ebe75f566d798ec2e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о минимальном уровне рецидива среди заключенных-бойцов СВО
Путин: рецидив среди заключенных, участвовавших в СВО, в десять раз меньше, чем в целом