https://ria.ru/20230613/zaes-1877901509.html

"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС

"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2023

"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС

Работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин организована, результат будет в ближайшее время, сообщил советник гендиректора... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:30

2023-06-13T20:30

2023-06-13T20:30

запорожская аэс

росэнергоатом

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин организована, результат будет в ближайшее время, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Уже организована работа по получению воды из так называемых артезианских скважин, результат будет совсем скоро, получим такой источник дополнительный водоснабжения (для ЗАЭС)", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230607/zaes-1876832198.html

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запорожская аэс, росэнергоатом, разрушение каховской гэс