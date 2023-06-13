Рейтинг@Mail.ru
"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zaes-1877901509.html
"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС
"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2023
"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС
Работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин организована, результат будет в ближайшее время, сообщил советник гендиректора... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:30
2023-06-13T20:30
запорожская аэс
росэнергоатом
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин организована, результат будет в ближайшее время, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Уже организована работа по получению воды из так называемых артезианских скважин, результат будет совсем скоро, получим такой источник дополнительный водоснабжения (для ЗАЭС)", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230607/zaes-1876832198.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8190ed1eaf8841f035076bb096370ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, росэнергоатом, разрушение каховской гэс
Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Разрушение Каховской ГЭС
"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из скважин для ЗАЭС

"Росэнергоатом" организовал работу по получению воды из артезианских скважин для ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин организована, результат будет в ближайшее время, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Уже организована работа по получению воды из так называемых артезианских скважин, результат будет совсем скоро, получим такой источник дополнительный водоснабжения (для ЗАЭС)", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев
7 июня, 23:04
 
Запорожская АЭСРосэнергоатомРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала