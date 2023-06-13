https://ria.ru/20230613/zaes-1877901325.html

В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2023

В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС

Необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией проведены на Запорожской АЭС для сохранения уровня воды в пруду-охладителе, сообщил советник... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:27

2023-06-13T20:27

2023-06-13T20:27

росэнергоатом

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией проведены на Запорожской АЭС для сохранения уровня воды в пруду-охладителе, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Ситуация с водой на ЗАЭС мониторится. Были предприняты меры по укреплению шандоров. За счет мер, связанных с гидроизоляцией, на сегодняшний день уровень воды в пруду-охладителе поддерживается на должном уровне", - сказала Карчаа в эфире "Россия 24".

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

росэнергоатом, запорожская аэс