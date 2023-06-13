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В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2023
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20:27 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zaes-1877901325.html
В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2023
В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС
Необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией проведены на Запорожской АЭС для сохранения уровня воды в пруду-охладителе, сообщил советник... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:27
2023-06-13T20:27
росэнергоатом
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией проведены на Запорожской АЭС для сохранения уровня воды в пруду-охладителе, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Ситуация с водой на ЗАЭС мониторится. Были предприняты меры по укреплению шандоров. За счет мер, связанных с гидроизоляцией, на сегодняшний день уровень воды в пруду-охладителе поддерживается на должном уровне", - сказала Карчаа в эфире "Россия 24".
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росэнергоатом, запорожская аэс
Росэнергоатом, Запорожская АЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС

Росэнергоатом: гидроизоляцию бассейна-охладителя на ЗАЭС провели для сохранения воды

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией проведены на Запорожской АЭС для сохранения уровня воды в пруду-охладителе, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Ситуация с водой на ЗАЭС мониторится. Были предприняты меры по укреплению шандоров. За счет мер, связанных с гидроизоляцией, на сегодняшний день уровень воды в пруду-охладителе поддерживается на должном уровне", - сказала Карчаа в эфире "Россия 24".
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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