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Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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16:55 13.06.2023 (обновлено: 17:02 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин
Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:55
2023-06-13T17:02
владимир путин
украина
виктор ющенко
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин."А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Путин добавил, что третий тур не был предусмотрен конституцией, и становление Ющенко президентом - это госпереворот, который прошел "хотя бы относительно мирным способом".
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владимир путин, украина, виктор ющенко, россия
Владимир Путин, Украина, Виктор Ющенко, Россия
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин

Путин: Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота — третьего тура выборов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Путин добавил, что третий тур не был предусмотрен конституцией, и становление Ющенко президентом - это госпереворот, который прошел "хотя бы относительно мирным способом".
 
Владимир ПутинУкраинаВиктор ЮщенкоРоссия
 
 
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