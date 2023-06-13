https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин
Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:55
2023-06-13T16:55
2023-06-13T17:02
владимир путин
украина
виктор ющенко
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин."А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Путин добавил, что третий тур не был предусмотрен конституцией, и становление Ющенко президентом - это госпереворот, который прошел "хотя бы относительно мирным способом".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, виктор ющенко, россия
Владимир Путин, Украина, Виктор Ющенко, Россия
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин
Путин: Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота — третьего тура выборов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Путин добавил, что третий тур не был предусмотрен конституцией, и становление Ющенко президентом - это госпереворот, который прошел "хотя бы относительно мирным способом".