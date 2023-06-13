https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html

Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин

Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин

Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:55

2023-06-13T16:55

2023-06-13T17:02

владимир путин

украина

виктор ющенко

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал лидером страны в результате госпереворота - в результате третьего тура, заявил президент РФ Владимир Путин."А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Путин добавил, что третий тур не был предусмотрен конституцией, и становление Ющенко президентом - это госпереворот, который прошел "хотя бы относительно мирным способом".

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, виктор ющенко, россия