https://ria.ru/20230613/yogurty-1877783827.html
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты - РИА Новости, 13.06.2023
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты
Рацион питания школьников младших классов надо дополнить не только молоком, стоит рассмотреть возможность включения в него современных молочных продуктов,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:14
2023-06-13T13:14
2023-06-13T13:14
образование - общество
союзмолоко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Рацион питания школьников младших классов надо дополнить не только молоком, стоит рассмотреть возможность включения в него современных молочных продуктов, например, творожков или йогуртов, заявил РИА Новости генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов. Так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Молочные продукты для питания школьников младших классов крайне важны как для получения важных микроэлементов для роста и развития, так и для формирования правильных пищевых привычек. "Союзмолоко" при этом считает, что к этому инструменту нужно подходить немного шире и включать в рацион школьников не только молоко, но и более понятные современным детям и их родителям продукты, например, йогурты, творожки. Они также богаты кальцием, белком и другими полезными веществами, при этом будут более привлекательными для детей", - сообщил Белов. Он заметил, что молочная категория очень широкая, но, несмотря на то, что молоко – традиционный для россиян продукт, оно занимает лишь небольшую часть в общем объеме потребления. "Мы должны понимать, что структура потребления в России серьезно меняется в последние десятилетия: стратегически спрос перетекает от базовых молочных продуктов в сегмент сыров и современную молочную категорию", - считает Белов. В последний год из-за стагнирующих доходов населения и на фоне инфляционных процессов был краткосрочный спад, добавил он, но глобально в отрасли все равно фиксируют тенденцию изменения предпочтений потребителей.
https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, союзмолоко, россия
Образование - Общество, Союзмолоко, Россия
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты
"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников не только молоко, но и йогурты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Рацион питания школьников младших классов надо дополнить не только молоком, стоит рассмотреть возможность включения в него современных молочных продуктов, например, творожков или йогуртов, заявил РИА Новости генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
Вице-премьер Виктория Абрамченко
предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов. Так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ
.
"Молочные продукты для питания школьников младших классов крайне важны как для получения важных микроэлементов для роста и развития, так и для формирования правильных пищевых привычек. "Союзмолоко" при этом считает, что к этому инструменту нужно подходить немного шире и включать в рацион школьников не только молоко, но и более понятные современным детям и их родителям продукты, например, йогурты, творожки. Они также богаты кальцием, белком и другими полезными веществами, при этом будут более привлекательными для детей", - сообщил Белов.
Он заметил, что молочная категория очень широкая, но, несмотря на то, что молоко – традиционный для россиян продукт, оно занимает лишь небольшую часть в общем объеме потребления.
Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием
"Мы должны понимать, что структура потребления в России
серьезно меняется в последние десятилетия: стратегически спрос перетекает от базовых молочных продуктов в сегмент сыров и современную молочную категорию", - считает Белов.
В последний год из-за стагнирующих доходов населения и на фоне инфляционных процессов был краткосрочный спад, добавил он, но глобально в отрасли все равно фиксируют тенденцию изменения предпочтений потребителей.