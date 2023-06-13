https://ria.ru/20230613/yogurty-1877783827.html

"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты

"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты - РИА Новости, 13.06.2023

"Союзмолоко" предложило включить в рацион школьников йогурты

Рацион питания школьников младших классов надо дополнить не только молоком, стоит рассмотреть возможность включения в него современных молочных продуктов,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:14

2023-06-13T13:14

2023-06-13T13:14

образование - общество

союзмолоко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Рацион питания школьников младших классов надо дополнить не только молоком, стоит рассмотреть возможность включения в него современных молочных продуктов, например, творожков или йогуртов, заявил РИА Новости генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов. Так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Молочные продукты для питания школьников младших классов крайне важны как для получения важных микроэлементов для роста и развития, так и для формирования правильных пищевых привычек. "Союзмолоко" при этом считает, что к этому инструменту нужно подходить немного шире и включать в рацион школьников не только молоко, но и более понятные современным детям и их родителям продукты, например, йогурты, творожки. Они также богаты кальцием, белком и другими полезными веществами, при этом будут более привлекательными для детей", - сообщил Белов. Он заметил, что молочная категория очень широкая, но, несмотря на то, что молоко – традиционный для россиян продукт, оно занимает лишь небольшую часть в общем объеме потребления. "Мы должны понимать, что структура потребления в России серьезно меняется в последние десятилетия: стратегически спрос перетекает от базовых молочных продуктов в сегмент сыров и современную молочную категорию", - считает Белов. В последний год из-за стагнирующих доходов населения и на фоне инфляционных процессов был краткосрочный спад, добавил он, но глобально в отрасли все равно фиксируют тенденцию изменения предпочтений потребителей.

https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, союзмолоко, россия