https://ria.ru/20230613/vzyatki-1877707606.html
Хабаровскую транспортную компанию оштрафовали за взятки
Хабаровскую транспортную компанию оштрафовали за взятки - РИА Новости, 13.06.2023
Хабаровскую транспортную компанию оштрафовали за взятки
Транспортную компанию в Хабаровске оштрафовали на 10 миллионов рублей за взятки представителю железнодорожной станции, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T04:42
2023-06-13T04:42
2023-06-13T04:42
россия
хабаровск
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Транспортную компанию в Хабаровске оштрафовали на 10 миллионов рублей за взятки представителю железнодорожной станции, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По ее данным, в 2017-2019 годах директор торговой компании передал взятки на 12 миллионов рублей замначальника железнодорожной станции "Хабаровск-2" по грузовой и коммерческой работе за первоочередную разгрузку, уборку вагонов и подачу их на подъездные пути. "Мировой судья по результатам рассмотрения постановления Дальневосточной транспортной прокуратуры привлек ООО "ТК Рейл Континент Хабаровск" к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 миллионов рублей по части 2 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юрлица в крупном размере)", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что адвокат общества пожаловался на решение суда. "Девятый кассационный суд общей юрисдикции решения нижестоящих судов оставил без изменения, жалобу общества "ТК Рейл Континент Хабаровск" – без удовлетворения", - добавляется в сообщении. Уточняется, что ранее взяткополучатель и взяткодатель были осуждены за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 ст. 290 УК РФ) и дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 ст. 291 УК РФ).
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россия, хабаровск, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия
Россия, Хабаровск, Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия
Хабаровскую транспортную компанию оштрафовали за взятки
Хабаровскую транспортную компанию оштрафовали на десять миллионов рублей за взятки
ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости.
Транспортную компанию в Хабаровске оштрафовали на 10 миллионов рублей за взятки представителю железнодорожной станции, сообщает
Дальневосточная транспортная прокуратура.
По ее данным, в 2017-2019 годах директор торговой компании передал взятки на 12 миллионов рублей замначальника железнодорожной станции "Хабаровск-2" по грузовой и коммерческой работе за первоочередную разгрузку, уборку вагонов и подачу их на подъездные пути.
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"Мировой судья по результатам рассмотрения постановления Дальневосточной транспортной прокуратуры привлек ООО "ТК Рейл Континент Хабаровск" к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 миллионов рублей по части 2 ст. 19.28 КоАП РФ
(Незаконное вознаграждение от имени юрлица в крупном размере)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что адвокат общества пожаловался на решение суда.
"Девятый кассационный суд общей юрисдикции решения нижестоящих судов оставил без изменения, жалобу общества "ТК Рейл Континент Хабаровск" – без удовлетворения", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что ранее взяткополучатель и взяткодатель были осуждены за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 ст. 290 УК РФ) и дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 ст. 291 УК РФ).
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