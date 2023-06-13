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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:34
2023-06-13T23:34
2023-06-13T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
запорожье
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харькове и Запорожье", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Запорожье, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье
Страна.ua: в Харькове и подконтрольной Киеву части Запорожья прогремели взрывы