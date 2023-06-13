https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877916137.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:34

2023-06-13T23:34

2023-06-13T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

киев

запорожье

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харькове и Запорожье", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

киев

запорожье

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, киев, запорожье, вооруженные силы рф