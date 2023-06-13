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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:43
2023-06-13T07:43
2023-06-13T07:43
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее издание сообщало, что в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, прогремели взрывы. В ночь на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины. "Днепропетровская область - мощные взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении издания. В области звучит воздушная тревога.
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украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремел ряд взрывов