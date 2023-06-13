https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877714278.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:43

2023-06-13T07:43

2023-06-13T07:43

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее издание сообщало, что в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, прогремели взрывы. В ночь на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины. "Днепропетровская область - мощные взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении издания. В области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20230613/trevoga-1877713182.html

украина

днепропетровская область

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украина, днепропетровская область, в мире