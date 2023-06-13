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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877714278.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:43
2023-06-13T07:43
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее издание сообщало, что в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, прогремели взрывы. В ночь на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины. "Днепропетровская область - мощные взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении издания. В области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20230613/trevoga-1877713182.html
украина
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украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Ранее издание сообщало, что в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, прогремели взрывы. В ночь на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
07:20
"Днепропетровская область - мощные взрывы. Работает ПВО", - говорится в сообщении издания. В области звучит воздушная тревога.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьВ мире
 
 
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