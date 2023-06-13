https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877713064.html

В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий

В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий - РИА Новости, 13.06.2023

В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в ночь на вторник в результате взрывов в городе были повреждены промышленные предприятия. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:18

2023-06-13T07:18

2023-06-13T07:44

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кривой рог

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юрий вилкул

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в ночь на вторник в результате взрывов в городе были повреждены промышленные предприятия.Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, прогремели взрывы. В ночь на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины.Повреждены "промышленные предприятия", заявил Вилкул, видео опубликовало украинское издание "Страна".

https://ria.ru/20230613/donetsk-1877707905.html

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кривой рог, украина, юрий вилкул, в мире