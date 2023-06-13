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В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий
В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий - РИА Новости, 13.06.2023
В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий
Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в ночь на вторник в результате взрывов в городе были повреждены промышленные предприятия. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:18
2023-06-13T07:18
2023-06-13T07:44
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в ночь на вторник в результате взрывов в городе были повреждены промышленные предприятия.Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, прогремели взрывы. В ночь на 13 июня воздушная тревога звучала на всей территории Украины.Повреждены "промышленные предприятия", заявил Вилкул, видео опубликовало украинское издание "Страна".
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кривой рог, украина, юрий вилкул, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Юрий Вилкул, В мире
В Кривом Роге сообщили о повреждении промышленных предприятий
Экс-мэр Кривого Рога заявил о повреждении промышленных предприятий из-за взрывов