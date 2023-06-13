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В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 13.06.2023 (обновлено: 06:13 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877706610.html
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T04:08
2023-06-13T06:13
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, сообщает издание "Зеркало недели".Перед этим, около 2.15 в Днепропетровской области уже гремели взрывы, работало ПВО. Также взрывы звучали в Харьковской области и Днепре."В Харьковской области, Кропивницком (бывшем Кировограде — ред.) и Кривом Роге (Днепропетровская область — ред.) прогремели взрывы", - говорится в сообщении газеты.Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42, в Харьковской области с 02.16 и в Кировоградской области с 02.11 звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230612/ranenyy-1877677400.html
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html
днепропетровская область
украина
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, В мире
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в ряде областей Украины прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, сообщает издание "Зеркало недели".
Перед этим, около 2.15 в Днепропетровской области уже гремели взрывы, работало ПВО. Также взрывы звучали в Харьковской области и Днепре.
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"В Харьковской области, Кропивницком (бывшем Кировограде — ред.) и Кривом Роге (Днепропетровская область — ред.) прогремели взрывы", - говорится в сообщении газеты.
Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42, в Харьковской области с 02.16 и в Кировоградской области с 02.11 звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФХарьковская областьВ мире
 
 
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