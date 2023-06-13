https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877706610.html

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2023

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:08

2023-06-13T04:08

2023-06-13T06:13

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

харьковская область

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской, сообщает издание "Зеркало недели".Перед этим, около 2.15 в Днепропетровской области уже гремели взрывы, работало ПВО. Также взрывы звучали в Харьковской области и Днепре."В Харьковской области, Кропивницком (бывшем Кировограде — ред.) и Кривом Роге (Днепропетровская область — ред.) прогремели взрывы", - говорится в сообщении газеты.Кроме того, в Днепропетровской области с 01.42, в Харьковской области с 02.16 и в Кировоградской области с 02.11 звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230612/ranenyy-1877677400.html

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире