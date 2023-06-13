https://ria.ru/20230613/vzryv-1877765408.html

Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге

Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге - РИА Новости, 13.06.2023

Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге

Здание Криворожской ТЭЦ в Днепропетровской области Украины повреждено в результате взрыва, обесточены три шахты, сообщает в своем телеграм-канале минэнерго... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:12

2023-06-13T12:12

2023-06-13T12:12

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Здание Криворожской ТЭЦ в Днепропетровской области Украины повреждено в результате взрыва, обесточены три шахты, сообщает в своем телеграм-канале минэнерго страны. "Из-за ракетных обстрелов в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что ночью также были повреждены и отключены магистральные сети в Днепропетровской области. Без электричества остаются 6 тысяч абонентов. "В Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской – 3 населенных пункта. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф