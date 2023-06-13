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Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vzryv-1877765408.html
Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге
Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге - РИА Новости, 13.06.2023
Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге
Здание Криворожской ТЭЦ в Днепропетровской области Украины повреждено в результате взрыва, обесточены три шахты, сообщает в своем телеграм-канале минэнерго... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:12
2023-06-13T12:12
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Здание Криворожской ТЭЦ в Днепропетровской области Украины повреждено в результате взрыва, обесточены три шахты, сообщает в своем телеграм-канале минэнерго страны. "Из-за ракетных обстрелов в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты", - говорится в сообщении. Из сообщения следует, что ночью также были повреждены и отключены магистральные сети в Днепропетровской области. Без электричества остаются 6 тысяч абонентов. "В Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской – 3 населенных пункта. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
кривой рог
днепропетровская область
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кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Минэнерго Украины рассказало о последствиях взрыва в Кривом Роге

Минэнерго Украины: при взрыве в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты

CC BY-SA 3.0 / Dogvillan / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Dogvillan /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Здание Криворожской ТЭЦ в Днепропетровской области Украины повреждено в результате взрыва, обесточены три шахты, сообщает в своем телеграм-канале минэнерго страны.
"Из-за ракетных обстрелов в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты", - говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что ночью также были повреждены и отключены магистральные сети в Днепропетровской области. Без электричества остаются 6 тысяч абонентов.
Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской – 3 населенных пункта. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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