https://ria.ru/20230613/vznos-1877837915.html

Правительство одобрило проект о разовом взносе крупного бизнеса в бюджет

Правительство одобрило проект о разовом взносе крупного бизнеса в бюджет - РИА Новости, 13.06.2023

Правительство одобрило проект о разовом взносе крупного бизнеса в бюджет

Правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний, сообщила пресс-служба Министерства финансов. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:37

2023-06-13T16:37

2023-06-13T19:46

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний, сообщила пресс-служба Министерства финансов."Сегодня на заседании правительства России одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений", — говорится в заявлении.Уточняется, что нововведения не затронут фирмы, учрежденные после 2020 года, а также те, чья средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы составила не более миллиарда рублей. Кроме того, исключение сделают для предприятий малого и среднего бизнеса и организаций, которые платят единый сельскохозяйственный налог. Помимо этого, от сбора освободят компании нефтегазового сектора и угледобычи. Как пояснили в ведомстве, для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.В министерстве также подчеркнули, что налог составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Его необходимо уплатить до 28 января 2024-го. При этом сумму компания должна определить самостоятельно."Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года", — добавили в ведомстве.Там также обратили внимание, что законопроект предполагает реализацию этого решения через налоговый вычет. При этом средства от сбора передадут на поддержку и развитие социальной сферы. В заключение в Минфине напомнили, что, по словам первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, инициатива о введении налога на сверхприбыль исходила от самих предпринимателей.

https://ria.ru/20230606/sverkhpribyl-1876383510.html

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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф