Рейтинг@Mail.ru
Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vystrel-1877797305.html
Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР
Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР - РИА Новости, 13.06.2023
Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного к 14 годам колонии за выстрел по жителю Рубежного из гранатомета, сообщает СК РФ. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:04
2023-06-13T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рубежное
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
украина
национальная гвардия украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного к 14 годам колонии за выстрел по жителю Рубежного из гранатомета, сообщает СК РФ. Руслан Галько признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). "Приговором суда Галько назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в телеграм-канале СК. По информации следствия, с февраля 2021 года Галько проходил военную службу по контракту в войсковой части 3018 нацгвардии Украины в должности гранатометчика. В ночь на 23 апреля 2022 года в составе подразделения он прибыл в район лесополосы, примыкающей к городу Рубежное. Утром 26 апреля Галько получил приказ вместе с сослуживцами осмотреть близлежащие многоэтажные жилые дома, где мог засесть противник, но украинские военнослужащие выяснили, что там проживают мирные граждане. "Осматривая пустующее здание школы, Галько из окна второго этажа увидел на улице мужчину в гражданской одежде. Не имея никаких оснований считать его представителем противоборствующей стороны, Галько зарядил гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и выстрелил. В результате детонации боеприпаса мужчина получил осколочные ранения, ему была своевременно оказана помощь. В последующем стало известно, что тем утром 53-летний потерпевший решил просто вынести мусор", - добавляется в сообщении. В июне 2022 года Галько был взят в плен. В ходе предварительного следствия и в суде он признал свою вину в содеянном.
https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html
https://ria.ru/20230529/pytochnaya-1874755314.html
россия
рубежное
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рубежное, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Национальная гвардия Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР

Украинский военный Галько получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю Рубежного

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного к 14 годам колонии за выстрел по жителю Рубежного из гранатомета, сообщает СК РФ.
Руслан Галько признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). "Приговором суда Галько назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в телеграм-канале СК.
Бойцы батальона “Азов”* - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Азовец"* признался в расстреле машины с мирными жителями, включая детей
6 июня, 03:38
По информации следствия, с февраля 2021 года Галько проходил военную службу по контракту в войсковой части 3018 нацгвардии Украины в должности гранатометчика. В ночь на 23 апреля 2022 года в составе подразделения он прибыл в район лесополосы, примыкающей к городу Рубежное. Утром 26 апреля Галько получил приказ вместе с сослуживцами осмотреть близлежащие многоэтажные жилые дома, где мог засесть противник, но украинские военнослужащие выяснили, что там проживают мирные граждане.
"Осматривая пустующее здание школы, Галько из окна второго этажа увидел на улице мужчину в гражданской одежде. Не имея никаких оснований считать его представителем противоборствующей стороны, Галько зарядил гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и выстрелил. В результате детонации боеприпаса мужчина получил осколочные ранения, ему была своевременно оказана помощь. В последующем стало известно, что тем утром 53-летний потерпевший решил просто вынести мусор", - добавляется в сообщении.
В июне 2022 года Галько был взят в плен. В ходе предварительного следствия и в суде он признал свою вину в содеянном.
Силовики показали обстановку в подвале кафе освобожденного Рубежного, где была обнаружена пыточная - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В освобожденном Рубежном в подвале кафе нашли пыточную
29 мая, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаНациональная гвардия УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала