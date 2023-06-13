https://ria.ru/20230613/vystrel-1877797305.html

Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР

Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР - РИА Новости, 13.06.2023

Украинец получил 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного к 14 годам колонии за выстрел по жителю Рубежного из гранатомета, сообщает СК РФ. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:04

2023-06-13T14:04

2023-06-13T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рубежное

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

украина

национальная гвардия украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного к 14 годам колонии за выстрел по жителю Рубежного из гранатомета, сообщает СК РФ. Руслан Галько признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). "Приговором суда Галько назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в телеграм-канале СК. По информации следствия, с февраля 2021 года Галько проходил военную службу по контракту в войсковой части 3018 нацгвардии Украины в должности гранатометчика. В ночь на 23 апреля 2022 года в составе подразделения он прибыл в район лесополосы, примыкающей к городу Рубежное. Утром 26 апреля Галько получил приказ вместе с сослуживцами осмотреть близлежащие многоэтажные жилые дома, где мог засесть противник, но украинские военнослужащие выяснили, что там проживают мирные граждане. "Осматривая пустующее здание школы, Галько из окна второго этажа увидел на улице мужчину в гражданской одежде. Не имея никаких оснований считать его представителем противоборствующей стороны, Галько зарядил гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и выстрелил. В результате детонации боеприпаса мужчина получил осколочные ранения, ему была своевременно оказана помощь. В последующем стало известно, что тем утром 53-летний потерпевший решил просто вынести мусор", - добавляется в сообщении. В июне 2022 года Галько был взят в плен. В ходе предварительного следствия и в суде он признал свою вину в содеянном.

https://ria.ru/20230606/rasstrel-1876345161.html

https://ria.ru/20230529/pytochnaya-1874755314.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рубежное, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр