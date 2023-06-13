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Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ

Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ

Президент России Владимир Путин удивился, что за подбитую военную технику участники специальной военной операции не получают выплаты, обещал вернуться к этому... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:03

2023-06-13T18:03

2023-06-13T18:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что за подбитую военную технику участники специальной военной операции не получают выплаты, обещал вернуться к этому вопросу в разговоре с министерством обороны."Я уже точно не помню, но по-моему за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны",- сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он отметил, что военнослужащие работают мужественно и эффективно, и поблагодарил летчиков, назвав их настоящими героями.

https://ria.ru/20230613/lapin-1877860528.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы рф, россия