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Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 13.06.2023 (обновлено: 18:15 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/vyplaty-1877869457.html
Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ
Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ
Президент России Владимир Путин удивился, что за подбитую военную технику участники специальной военной операции не получают выплаты, обещал вернуться к этому... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:03
2023-06-13T18:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что за подбитую военную технику участники специальной военной операции не получают выплаты, обещал вернуться к этому вопросу в разговоре с министерством обороны."Я уже точно не помню, но по-моему за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны",- сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он отметил, что военнослужащие работают мужественно и эффективно, и поблагодарил летчиков, назвав их настоящими героями.
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия
Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение за подбитую технику ВСУ

Путин пообещал вернуться к разговору с Минобороны по выплатам за подбитую технику ВСУ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что за подбитую военную технику участники специальной военной операции не получают выплаты, обещал вернуться к этому вопросу в разговоре с министерством обороны.
"Я уже точно не помню, но по-моему за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны",- сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Он отметил, что военнослужащие работают мужественно и эффективно, и поблагодарил летчиков, назвав их настоящими героями.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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