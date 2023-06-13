В Запорожской области заявили о подготовке к выборам
В Запорожской области заявили о подготовке к выборам, несмотря на ситуацию на фронте
Паспорт и бланк для голосования. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на неспокойную обстановку на фронте, идет подготовка к выборам, заявил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
Во время дискуссии в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной подготовке четырех новых регионов РФ к выборам – 2023, Бибаров-Государев рассказал, что в настоящий момент продолжается формирование и окончательное оформление институтов, необходимых для проведения предстоящих выборов.
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"Несмотря на то, что ситуация на фронте сегодня неспокойная, мы продолжаем работу по подготовке общественного наблюдения. И буквально сегодня у нас состоится заседание Общественной палаты Запорожской области – она будет окончательно сформирована. И до конца текущего месяца мы планируем на базе Общественной палаты сформировать штаб общественного наблюдения, который будет включаться в работу по наблюдению у нас в регионе", - сказал он.
Он добавил, что в регионе ждут соответствующих решений со стороны врио губернатора относительно назначения выборов в регионе.
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"Мы очень ждем этого события (выборов – ред.) и будет работать над тем, чтобы общественность проконтролировала этот процесс", - добавил Бибаров-Государев.