https://ria.ru/20230613/vybory-1877821037.html

В Запорожской области заявили о подготовке к выборам

В Запорожской области заявили о подготовке к выборам - РИА Новости, 13.06.2023

В Запорожской области заявили о подготовке к выборам

Несмотря на неспокойную обстановку на фронте, идет подготовка к выборам, заявил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:38

2023-06-13T15:38

2023-06-13T15:38

политика

запорожская область

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на неспокойную обстановку на фронте, идет подготовка к выборам, заявил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев. Во время дискуссии в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной подготовке четырех новых регионов РФ к выборам – 2023, Бибаров-Государев рассказал, что в настоящий момент продолжается формирование и окончательное оформление институтов, необходимых для проведения предстоящих выборов. "Несмотря на то, что ситуация на фронте сегодня неспокойная, мы продолжаем работу по подготовке общественного наблюдения. И буквально сегодня у нас состоится заседание Общественной палаты Запорожской области – она будет окончательно сформирована. И до конца текущего месяца мы планируем на базе Общественной палаты сформировать штаб общественного наблюдения, который будет включаться в работу по наблюдению у нас в регионе", - сказал он. Он добавил, что в регионе ждут соответствующих решений со стороны врио губернатора относительно назначения выборов в регионе. "Мы очень ждем этого события (выборов – ред.) и будет работать над тем, чтобы общественность проконтролировала этот процесс", - добавил Бибаров-Государев.

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запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, запорожская область, россия