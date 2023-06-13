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В Запорожской области заявили о подготовке к выборам - РИА Новости, 13.06.2023
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15:38 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vybory-1877821037.html
В Запорожской области заявили о подготовке к выборам
В Запорожской области заявили о подготовке к выборам - РИА Новости, 13.06.2023
В Запорожской области заявили о подготовке к выборам
Несмотря на неспокойную обстановку на фронте, идет подготовка к выборам, заявил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:38
2023-06-13T15:38
политика
запорожская область
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на неспокойную обстановку на фронте, идет подготовка к выборам, заявил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев. Во время дискуссии в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной подготовке четырех новых регионов РФ к выборам – 2023, Бибаров-Государев рассказал, что в настоящий момент продолжается формирование и окончательное оформление институтов, необходимых для проведения предстоящих выборов. "Несмотря на то, что ситуация на фронте сегодня неспокойная, мы продолжаем работу по подготовке общественного наблюдения. И буквально сегодня у нас состоится заседание Общественной палаты Запорожской области – она будет окончательно сформирована. И до конца текущего месяца мы планируем на базе Общественной палаты сформировать штаб общественного наблюдения, который будет включаться в работу по наблюдению у нас в регионе", - сказал он. Он добавил, что в регионе ждут соответствующих решений со стороны врио губернатора относительно назначения выборов в регионе. "Мы очень ждем этого события (выборов – ред.) и будет работать над тем, чтобы общественность проконтролировала этот процесс", - добавил Бибаров-Государев.
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политика, запорожская область, россия
Политика, Запорожская область, Россия
В Запорожской области заявили о подготовке к выборам

В Запорожской области заявили о подготовке к выборам, несмотря на ситуацию на фронте

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПаспорт и бланк для голосования
Паспорт и бланк для голосования - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несмотря на неспокойную обстановку на фронте, идет подготовка к выборам, заявил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
Во время дискуссии в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной подготовке четырех новых регионов РФ к выборам – 2023, Бибаров-Государев рассказал, что в настоящий момент продолжается формирование и окончательное оформление институтов, необходимых для проведения предстоящих выборов.
«
"Несмотря на то, что ситуация на фронте сегодня неспокойная, мы продолжаем работу по подготовке общественного наблюдения. И буквально сегодня у нас состоится заседание Общественной палаты Запорожской области – она будет окончательно сформирована. И до конца текущего месяца мы планируем на базе Общественной палаты сформировать штаб общественного наблюдения, который будет включаться в работу по наблюдению у нас в регионе", - сказал он.
Он добавил, что в регионе ждут соответствующих решений со стороны врио губернатора относительно назначения выборов в регионе.
«
"Мы очень ждем этого события (выборов – ред.) и будет работать над тем, чтобы общественность проконтролировала этот процесс", - добавил Бибаров-Государев.
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