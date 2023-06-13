https://ria.ru/20230613/vvp-1877710822.html

Глава АКРА спрогнозировал рост российского ВВП

Глава АКРА спрогнозировал рост российского ВВП - РИА Новости, 13.06.2023

Глава АКРА спрогнозировал рост российского ВВП

Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1% или чуть больше, при этом уже в следующем году превысит докризисный уровень, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:23

2023-06-13T06:23

2023-06-13T06:23

пмэф-2023

россия

михаил сухов

петербургский международный экономический форум (фонд)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1% или чуть больше, при этом уже в следующем году превысит докризисный уровень, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. "Рост ВВП в реальной величине будет, я думаю, на уровне 1%, может быть, чуть больше. Источники роста кроются внутри России, в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность", - считает он. По словам Сухова, в связи с изменением инвесторов будут положительные тренды на рынке автомобилестроения, также ожидается рост торговли и транспортных услуг. Дополнительно экономику поддержит и снижение нормы сбережений. "В результате по базовому сценарию в следующем году показатель ВВП превысит 2021 год", - уверен гендиректор АКРА. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, михаил сухов, петербургский международный экономический форум (фонд), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика