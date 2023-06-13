https://ria.ru/20230613/vsu-1877786634.html

СМИ: Германия нагло обманула ВСУ

СМИ: Германия нагло обманула ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ: Германия нагло обманула ВСУ

Власти Германии не всегда оплачивают обещанное лечение украинских раненых солдат, сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Минздрава. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:24

2023-06-13T13:24

2023-06-13T16:18

в мире

германия

киев

олаф шольц

борис писториус

politico

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Германии не всегда оплачивают обещанное лечение украинских раненых солдат, сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Минздрава.По информации журналистов, часто за оказание медицинской помощи вносят оплату некоммерческие организации и сами солдаты ВСУ. Из-за этого многие раненые посчитали себя обманутыми."Германия пообещала, что все раненые украинские гражданские лица и солдаты должны иметь быстрый и легкий доступ к высококачественной медицинской помощи после их прибытия в страну — без необходимости самим нести какие-либо расходы. Но организацию и финансирование неотложной медицинской помощи в некоторых регионах были вынуждены взять на себя частные группы", — пояснило издание.Скорость оказания помощи замедлена из-за бюрократических проверок: Минздрав проверял каждого из примерно 750 раненых на право получить социальные пособия. Медик берлинской больницы, пожелавший остаться неназванным, сообщил Politico, что из-за подобных проверок раненые украинские солдаты с тяжелыми ранениями, в том числе требующими ампутации, могут оставаться без медпомощи неделями."Канцелярия Олафа Шольца сообщила, что расходы покрываются, если выполняются предварительные условия в соответствии с положениями Кодекса социального обеспечения, вопрос покрытия расходов определяется в каждом конкретном случае", — добавили журналисты.Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.

https://ria.ru/20230613/ssha-1877773214.html

https://ria.ru/20230608/peredacha-1876912177.html

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, киев, олаф шольц, борис писториус, politico, вооруженные силы украины