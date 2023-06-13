СМИ: Германия нагло обманула ВСУ
Politico: власти Германии нарушили свое обещание лечить раненых солдат ВСУ бесплатно
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Германии не всегда оплачивают обещанное лечение украинских раненых солдат, сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Минздрава.
По информации журналистов, часто за оказание медицинской помощи вносят оплату некоммерческие организации и сами солдаты ВСУ. Из-за этого многие раненые посчитали себя обманутыми.
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"Германия пообещала, что все раненые украинские гражданские лица и солдаты должны иметь быстрый и легкий доступ к высококачественной медицинской помощи после их прибытия в страну — без необходимости самим нести какие-либо расходы. Но организацию и финансирование неотложной медицинской помощи в некоторых регионах были вынуждены взять на себя частные группы", — пояснило издание.
Скорость оказания помощи замедлена из-за бюрократических проверок: Минздрав проверял каждого из примерно 750 раненых на право получить социальные пособия. Медик берлинской больницы, пожелавший остаться неназванным, сообщил Politico, что из-за подобных проверок раненые украинские солдаты с тяжелыми ранениями, в том числе требующими ампутации, могут оставаться без медпомощи неделями.
"Канцелярия Олафа Шольца сообщила, что расходы покрываются, если выполняются предварительные условия в соответствии с положениями Кодекса социального обеспечения, вопрос покрытия расходов определяется в каждом конкретном случае", — добавили журналисты.
Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.