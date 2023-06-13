https://ria.ru/20230613/vsu-1877769583.html
План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов
План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов - РИА Новости, 13.06.2023
План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов
План украинских войск по быстрому прорыву линии фронта в Запорожской области провалился, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:27
2023-06-13T12:27
2023-06-13T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. План украинских войск по быстрому прорыву линии фронта в Запорожской области провалился, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Режим Зеленского рассчитывал на быстрый прорыв вглубь нашей линии обороны, чтобы наскоком прорваться и выйти на оперативный простор в сторону Мелитополя и Азовского моря. Но их план провалился. Украинские боевики уперлись в нашу линию обороны и продолжают нести колоссальные потери при новых попытках штурма", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим стремится любым способом показать западным кураторам хоть какие-то результаты на фронте, поэтому бросает на верную смерть новые и новые резервы. "Зеленскому поставили задачу показать результаты к саммиту НАТО, который состоится в середине июля, поэтому он так волнуется, психует, нервничает и требует невозможного от своих боевиков", - добавил Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов
Рогов: ВСУ рассчитывали быстро прорвать фронт в Запорожской области, но их план провалился