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План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов

План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов - РИА Новости, 13.06.2023

План ВСУ быстро прорвать фронт под Запорожьем провалился, заявил Рогов

План украинских войск по быстрому прорыву линии фронта в Запорожской области провалился, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:27

2023-06-13T12:27

2023-06-13T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. План украинских войск по быстрому прорыву линии фронта в Запорожской области провалился, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Режим Зеленского рассчитывал на быстрый прорыв вглубь нашей линии обороны, чтобы наскоком прорваться и выйти на оперативный простор в сторону Мелитополя и Азовского моря. Но их план провалился. Украинские боевики уперлись в нашу линию обороны и продолжают нести колоссальные потери при новых попытках штурма", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим стремится любым способом показать западным кураторам хоть какие-то результаты на фронте, поэтому бросает на верную смерть новые и новые резервы. "Зеленскому поставили задачу показать результаты к саммиту НАТО, который состоится в середине июля, поэтому он так волнуется, психует, нервничает и требует невозможного от своих боевиков", - добавил Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина