https://ria.ru/20230613/vsu-1877733546.html

ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов

ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 13.06.2023

ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается контролируемой, при этом украинские войска стягивают дополнительные силы на передовую, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:23

2023-06-13T10:23

2023-06-13T10:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается контролируемой, при этом украинские войска стягивают дополнительные силы на передовую, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "Сейчас идет переброска резервов украинских войск на передовую. Но ситуация на линии фронта полностью контролируется российской армией. Настрой у наших ребят хороший, есть готовность биться, защищаться, а если поступит приказ, то и идти вперед", - сказал Рогов. По его словам, на ореховском участке фронта продолжаются артиллерийские сражения, при этом основные боестолкновения сейчас происходят в районе Времевского выступа. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины