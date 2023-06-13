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ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vsu-1877733546.html
ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов
ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 13.06.2023
ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается контролируемой, при этом украинские войска стягивают дополнительные силы на передовую, сообщил РИА... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:23
2023-06-13T10:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается контролируемой, при этом украинские войска стягивают дополнительные силы на передовую, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "Сейчас идет переброска резервов украинских войск на передовую. Но ситуация на линии фронта полностью контролируется российской армией. Настрой у наших ребят хороший, есть готовность биться, защищаться, а если поступит приказ, то и идти вперед", - сказал Рогов. По его словам, на ореховском участке фронта продолжаются артиллерийские сражения, при этом основные боестолкновения сейчас происходят в районе Времевского выступа. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ стягивают дополнительные силы в Запорожскую область, заявил Рогов

Рогов: украинские войска стягивают дополнительные силы на передовую в Запорожской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается контролируемой, при этом украинские войска стягивают дополнительные силы на передовую, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
"Сейчас идет переброска резервов украинских войск на передовую. Но ситуация на линии фронта полностью контролируется российской армией. Настрой у наших ребят хороший, есть готовность биться, защищаться, а если поступит приказ, то и идти вперед", - сказал Рогов.
По его словам, на ореховском участке фронта продолжаются артиллерийские сражения, при этом основные боестолкновения сейчас происходят в районе Времевского выступа.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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