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Путин обсудил ход спецоперации с военными корреспондентами

Путин обсудил ход спецоперации с военными корреспондентами - РИА Новости, 13.06.2023

Путин обсудил ход спецоперации с военными корреспондентами

Президент Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине. Ключевые заявления — в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:22

2023-06-13T16:22

2023-06-13T20:43

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О целях спецоперации"Они (цели СВО. — Прим. ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер".Президент еще раз отдельно подчеркнул, что никаких принципиальных изменений российских целей с начала спецоперации не произошло. По его словам, проведение СВО — это ответ на переход красных линий."Само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих линий? Это самое главное. Мы много раз говорили: не надо этого делать, не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам. В конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом".Уничтожение штаб-квартиры ГУР Минобороны Украины, удары по энергосистеме — это также ответ на переход красных линий, уточнил глава государства. Он напомнил, что когда Украина получила независимость, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство."То, что там сделали, — это анти-Россию. Не просто создали анти-Россию, создали как основу собственного существования, создали эту анти-Россию и начали ее укреплять. В этом проблема. Да и еще НАТО".У России несколько планов действий в зависимости от ситуации после контрнаступления Украины, заявил президент."Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что — я с полным основанием об этом говорю, — понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины. — Прим. ред.), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше".Ключ к решению проблемы Украины — на стороне Запада, продолжил Путин."Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружений и техники. Все".Об украинском контрнаступленииПутин рассказал, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, Киев использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям."Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери".По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин."Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь, со стороны Украины".Российский лидер указал на уязвимость западной военной техники, поставленной Киеву."Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны".Значительные потери ВСУ несут и в личном составе."Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона, она меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну, что называется, в нашу пользу. У нас в десять раз меньше, чем потери Вооруженных сил Украины".Он указал на большие потери среди польских наемников, воюющих на стороне Киева. При этом Варшава скрывает информацию об этом даже от своего населения. Президент отметил, что Москва постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.О разрушении Каховской ГЭС"Кто виновен — понятно: украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение".Президент объяснил, что Россия не была заинтересована в разрушении ГЭС, так как затопило подконтрольные ей территории. При этом президент указал на выгоду для ВСУ."Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось".Глава государства напомнил, что под водой оказались кладбища и скотомогильники, для ликвидации последствий ЧП привлекут войска химической защиты. Президент сказал, что всем местным жителям окажут помощь.Об атаках на приграничные регионыМосква решит проблему с украинскими обстрелами Белгородской области, сообщил президент."Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться".Путин отметил, что у Украины остается возможность обстреливать российскую территорию, но у властей есть несколько способов решения этой проблемы."Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию".При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос"."Я не говорю, что завтра приступим к этой работе, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться".Глава государства также объяснил, зачем ВСУ атакуют российские регионы"Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ".По мнению российского лидера, необходимости вводить в стране военное положение нет.Мобилизованные, срочники и контрактники"Теперь по поводу — нужна ли мобилизация дополнительная. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать, два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня".Вооруженные силы пополняют контрактники и добровольцы, напомнил президент."Сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля. <...> И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек".Глава государства отметил, что работа по набору контрактников идет "очень неплохо"."Теперь срочники. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело. Конечно, сегодня уже эти территории — это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет".При этом срочники продолжат службу в местах своей дислокации."В Белгородской области, Курской, на тех территориях, где Вооруженные силы традиционно стоят, обеспечивают безопасность, конечно, они (срочники. — Прим. ред.) там присутствуют, и значит, они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество".Сейчас Минобороны заключает контракты со всеми участниками спецоперации, чтобы обеспечить соцгарантии."Потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства".Говоря о социальных гарантиях для участников специальной военной операции, российский лидер заявил о необходимости внести соответствующие изменения в закон. Президент также поручил Совбезу рассмотреть вопрос о статусе участника боевых действий для пограничников и полицейских."Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что "паркетные генералы" — таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде — они, мягко говоря неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень эффективны и нужны. К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они себя не жалеют, вот беда в чем".Глава государства призвал искать и продвигать таких людей.О зерновой сделкеРоссия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, сообщил Путин."Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников".Продажа зерна в рамках зерновой сделки — основной источник валютных поступлений Украины, все остальное в стране развалилось. При этом продукция соседнего государства оседает в Европе."Из всего объема поставленного зерна украинского только три процента с небольшим пошли в беднейшие страны мира. Там немножко колеблется (процент. — Прим. ред.) — 3,4, 3,2, потому что в зависимости от того, куда очередной сухогруз уходит, корабль с зерном, чуть-чуть меняется, но в целом это три процента с небольшим. Значит, 40 процентов с лишним идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они главные получатели украинского зерна".В то же время российские условия для продолжения участия в соглашении до сих пор не выполнены."К сожалению, нас в очередной раз обманули, ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование, имеются в виду платежи, имеется в виду подключение нашего Россельхозбанка к SWIFT, много там всяких было условий, которые должны были западники исполнить под руководством Организации Объединенных Наций".Москва принимает участие в зерновой сделке ради дружественных стран Африки и Латинской Америки и готова поставить сельхозпродукцию в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских государств, добавил президент.Об отношениях с ЗападомСША все больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности."Вчера или позавчера наш корабль, который охранял "Турецкий поток" — трубу газовую, на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных, три уничтожили, четвертый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого — еще четыре беспилотника. В это же время мы видели: в нейтральной зоне висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников".Общественное мнение в западных странах меняется, продолжил президент."На уровне общественного сознания им все это не очень нравится. Мне вот некоторые мои друзья там говорят: "Сложилась ситуация как в Советском Союзе". Я говорю: "Как это?" "Ну, когда дома, когда на предприятии, когда в офисе все сидят и обсуждают Россию. Домой приходят на кухню — все по-другому". Ну, наверное, это люди, которые нам симпатизируют, наверное, они тоже преувеличивают, но вот тенденции такие".По его словам, экономики США и Европы хоть и прочные, но находятся в состоянии рецессии и вынуждены считаться с деятельностью оппозиционных партий. Кроме того, президент сообщил о нарастании экономических проблем, росте инфляции в Европе приблизительно до 7,5 процента."Там у них как в анекдоте все между европейцами и американцами: пункт первый — американцы всегда правы. Второе, если американцы не правы — смотри пункт первый. Поэтому там особенно-то разговаривать не с кем, но в целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Но интересы Украины — пункт третий — если интересы Украины расходятся с пунктом вторым, то смотри пункт первый, потому что в конечном итоге — это интересы США".Американцы ведут себя очень прагматично, у них нет союзников, есть только вассалы, но они уже начали понимать, какая роль им уготовлена, добавил президент. Комментируя публикации о возможной передаче Киеву танковых снарядов с обедненным ураном, Путин уточнил, что Россия тоже имеет такие боеприпасы и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет задействовать Украина.О военном производствеХарактеристики и качество отечественных вооружений улучшаются, подчеркнул Путин, отметив, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности."А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем".Производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в десять раз, пояснил президент. "Предприятия промышленности некоторые работают в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью и работают, очень качественно".Россия не имела бы сейчас такие военные возможности, если бы восемь лет назад не начала модернизацию ОПК. Тогда власти выделили большие средства, постепенно приступили к переоборудованию предприятий и строительству новых. Путин призвал увеличить выпуск высокоточных боеприпасов, средств связи и беспилотников, в том числе "Орланов".О поддержке новых регионовВласти намерены точечно помогать каждому потерявшему жилье, указал президент."Безусловно, людям надо помогать. И мы будем помогать точечно по каждой семье, по каждому строению пострадавшему. Обязательно будем это делать. И это касается и приобретения нового жилья, и восстановления утраченного. И средств для этого достаточно. Средства будут поступать — и уже поступают — из резервного фонда правительства. Они предусмотрены".Одной из самых острых проблем глава государства назвал нехватку мест в медицинских учреждениях."Вообще, в этой сфере нам нужно будет делать — мы обязательно сделаем это — подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов, ну, например, отдельные категории работников, в том числе и медицина, должны будут получать среднее, как у нас в России, среднее по экономике. И постепенно мы будем к этому двигаться".Путин сообщил о планах возродить детские учреждения в новых регионах: восстановлению и строительству подлежат 1,3 тысячи дошкольных учреждений и 1,4 тысячи школ, а также медицинские учреждения. Для решения этих вопросов федеральные власти находятся в постоянном контакте с главами новых регионов.

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Влада Копылова

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Влада Копылова

россия, дмитрий песков, владимир путин, медиа - общество, вооруженные силы украины, нато, т-90, украина, киев