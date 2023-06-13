https://ria.ru/20230613/vr-tekhnologi-1877876589.html

На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде

На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде - РИА Новости, 13.06.2023

На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде

"Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:22

2023-06-13T18:22

2023-06-13T18:55

наталья лосева

андрей ильницкий

музей победы

технологии

медиа

журналистика

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы на Поклонной горе Всероссийском патриотическом форуме-2023. Его провела заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева.На примерах документальных реконструкций и квестов агентства в формате виртуальной реальности она рассказала о том, какие смыслы вкладывают авторы в их сценарии, как это влияет на пользователей и какую обратную связь можно получить, если качественно подобрать сочетание новых технологий и исторического контента. Наталья Лосева подробно остановилась на преимуществах отечественных VR-проектов для образовательных организаций, их роли в патриотическом воспитании юного поколения и контрпропаганде.В обсуждении также приняли участие телеведущая "Первого канала" Полина Цветкова, которая выступила модератором обсуждения, советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, сопредседатель фонда "ИстПатриотика", эксперт Российского военно-исторического общества, член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин."Сегодня на нашу страну извне оказывается сильное информационное давление, нацеленное на искажение исторических фактов, – напомнил Иван Радько, руководитель программы Федерального агентства по делам молодежи Роспатриот, выступающей организатором Всероссийского патриотического форума 2023. – Поэтому нам как молодежной организации так важно присутствие здесь РИА Новости – лидера среди медиа, разрабатывающих документальные VR-проекты. Такой формат нацелен на сохранение исторической правды и адресован непосредственно молодому поколению".

https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

наталья лосева, андрей ильницкий, музей победы, технологии, медиа, журналистика, миа "россия сегодня"