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На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде - РИА Новости, 13.06.2023
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18:22 13.06.2023 (обновлено: 18:55 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/vr-tekhnologi-1877876589.html
На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде
На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде - РИА Новости, 13.06.2023
На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде
"Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:22
2023-06-13T18:55
наталья лосева
андрей ильницкий
музей победы
технологии
медиа
журналистика
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы на Поклонной горе Всероссийском патриотическом форуме-2023. Его провела заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева.На примерах документальных реконструкций и квестов агентства в формате виртуальной реальности она рассказала о том, какие смыслы вкладывают авторы в их сценарии, как это влияет на пользователей и какую обратную связь можно получить, если качественно подобрать сочетание новых технологий и исторического контента. Наталья Лосева подробно остановилась на преимуществах отечественных VR-проектов для образовательных организаций, их роли в патриотическом воспитании юного поколения и контрпропаганде.В обсуждении также приняли участие телеведущая "Первого канала" Полина Цветкова, которая выступила модератором обсуждения, советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, сопредседатель фонда "ИстПатриотика", эксперт Российского военно-исторического общества, член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин."Сегодня на нашу страну извне оказывается сильное информационное давление, нацеленное на искажение исторических фактов, – напомнил Иван Радько, руководитель программы Федерального агентства по делам молодежи Роспатриот, выступающей организатором Всероссийского патриотического форума 2023. – Поэтому нам как молодежной организации так важно присутствие здесь РИА Новости – лидера среди медиа, разрабатывающих документальные VR-проекты. Такой формат нацелен на сохранение исторической правды и адресован непосредственно молодому поколению".
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наталья лосева, андрей ильницкий, музей победы, технологии, медиа, журналистика, миа "россия сегодня"
Наталья Лосева, Андрей Ильницкий, Музей Победы, Технологии, Медиа, журналистика, МИА "Россия сегодня"

На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде

© Фото : Пресс-служба программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжиЗаместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева
Заместитель главного редактора медиагруппы Россия сегодня, руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Пресс-служба программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы на Поклонной горе Всероссийском патриотическом форуме-2023. Его провела заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева.
На примерах документальных реконструкций и квестов агентства в формате виртуальной реальности она рассказала о том, какие смыслы вкладывают авторы в их сценарии, как это влияет на пользователей и какую обратную связь можно получить, если качественно подобрать сочетание новых технологий и исторического контента. Наталья Лосева подробно остановилась на преимуществах отечественных VR-проектов для образовательных организаций, их роли в патриотическом воспитании юного поколения и контрпропаганде.
В обсуждении также приняли участие телеведущая "Первого канала" Полина Цветкова, которая выступила модератором обсуждения, советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, сопредседатель фонда "ИстПатриотика", эксперт Российского военно-исторического общества, член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.
"Сегодня на нашу страну извне оказывается сильное информационное давление, нацеленное на искажение исторических фактов, – напомнил Иван Радько, руководитель программы Федерального агентства по делам молодежи Роспатриот, выступающей организатором Всероссийского патриотического форума 2023. Поэтому нам как молодежной организации так важно присутствие здесь РИА Новости – лидера среди медиа, разрабатывающих документальные VR-проекты. Такой формат нацелен на сохранение исторической правды и адресован непосредственно молодому поколению".
VR-перформанс Слепые в большом городе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии
14 марта, 13:28
 
Наталья ЛосеваАндрей ИльницкийМузей ПобедыТехнологииМедиажурналистикаМИА "Россия сегодня"
 
 
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