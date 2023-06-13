https://ria.ru/20230613/vr-tekhnologi-1877876589.html
На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде
На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде - РИА Новости, 13.06.2023
На патриотическом форуме обсудили VR-технологии в контрпропаганде
"Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:22
2023-06-13T18:22
2023-06-13T18:55
наталья лосева
андрей ильницкий
музей победы
технологии
медиа
журналистика
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы на Поклонной горе Всероссийском патриотическом форуме-2023. Его провела заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева.На примерах документальных реконструкций и квестов агентства в формате виртуальной реальности она рассказала о том, какие смыслы вкладывают авторы в их сценарии, как это влияет на пользователей и какую обратную связь можно получить, если качественно подобрать сочетание новых технологий и исторического контента. Наталья Лосева подробно остановилась на преимуществах отечественных VR-проектов для образовательных организаций, их роли в патриотическом воспитании юного поколения и контрпропаганде.В обсуждении также приняли участие телеведущая "Первого канала" Полина Цветкова, которая выступила модератором обсуждения, советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, сопредседатель фонда "ИстПатриотика", эксперт Российского военно-исторического общества, член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин."Сегодня на нашу страну извне оказывается сильное информационное давление, нацеленное на искажение исторических фактов, – напомнил Иван Радько, руководитель программы Федерального агентства по делам молодежи Роспатриот, выступающей организатором Всероссийского патриотического форума 2023. – Поэтому нам как молодежной организации так важно присутствие здесь РИА Новости – лидера среди медиа, разрабатывающих документальные VR-проекты. Такой формат нацелен на сохранение исторической правды и адресован непосредственно молодому поколению".
https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, андрей ильницкий, музей победы, технологии, медиа, журналистика, миа "россия сегодня"
Наталья Лосева, Андрей Ильницкий, Музей Победы, Технологии, Медиа, журналистика, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками" – этой теме был посвящен семинар, который состоялся на проходящем в Музее Победы на Поклонной горе Всероссийском патриотическом форуме-2023. Его провела заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель экспериментальной платформы иммерсивной журналистики RIA Lab Наталья Лосева.
На примерах документальных реконструкций и квестов агентства в формате виртуальной реальности она рассказала о том, какие смыслы вкладывают авторы в их сценарии, как это влияет на пользователей и какую обратную связь можно получить, если качественно подобрать сочетание новых технологий и исторического контента. Наталья Лосева подробно остановилась на преимуществах отечественных VR-проектов для образовательных организаций, их роли в патриотическом воспитании юного поколения и контрпропаганде.
В обсуждении также приняли участие телеведущая "Первого канала" Полина Цветкова, которая выступила модератором обсуждения, советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий
, сопредседатель фонда "ИстПатриотика", эксперт Российского военно-исторического общества, член ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.
"Сегодня на нашу страну извне оказывается сильное информационное давление, нацеленное на искажение исторических фактов, – напомнил Иван Радько, руководитель программы Федерального агентства по делам молодежи Роспатриот, выступающей организатором Всероссийского патриотического форума 2023. – Поэтому нам как молодежной организации так важно присутствие здесь РИА Новости – лидера среди медиа, разрабатывающих документальные VR-проекты. Такой формат нацелен на сохранение исторической правды и адресован непосредственно молодому поколению".
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии