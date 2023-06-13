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В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 13.06.2023
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07:44 13.06.2023 (обновлено: 08:22 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/vozgoranie-1877714547.html
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 13.06.2023
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Колонна для переработки дизельного топлива горит на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, пожар локализован на площади 20 квадратных метров,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:44
2023-06-13T08:22
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Колонна для переработки дизельного топлива горит на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, пожар локализован на площади 20 квадратных метров, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС."Установлено, что произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. В 06.58 пожар локализован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба Кубани, горит установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. Угрозы распространения пожара нет. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются.Отмечается, что всего к ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 131 человек личного состава и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877691780.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае произошло возгорание на территории НПЗ на площади 20 "квадратов"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Колонна для переработки дизельного топлива горит на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, пожар локализован на площади 20 квадратных метров, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
"Установлено, что произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. В 06.58 пожар локализован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар на территории бывшего завода Кварц в Калининграде - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода
Вчера, 21:47
По данным оперативного штаба Кубани, горит установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. Угрозы распространения пожара нет. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются.
Отмечается, что всего к ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 131 человек личного состава и 26 единиц техники.
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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