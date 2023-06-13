https://ria.ru/20230613/vozgoranie-1877714547.html

В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 13.06.2023

В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

Колонна для переработки дизельного топлива горит на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, пожар локализован на площади 20 квадратных метров,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:44

2023-06-13T07:44

2023-06-13T08:22

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Колонна для переработки дизельного топлива горит на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, пожар локализован на площади 20 квадратных метров, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС."Установлено, что произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. В 06.58 пожар локализован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба Кубани, горит установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. Угрозы распространения пожара нет. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются.Отмечается, что всего к ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 131 человек личного состава и 26 единиц техники.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877691780.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)