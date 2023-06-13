https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений
Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:10
2023-06-13T18:10
2023-06-13T18:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099160_0:279:3101:2023_1920x0_80_0_0_b154527a19b59cf9d8d604cad7fb6cc2.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой лучшей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. В ходе беседы Путин сообщил, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности. "А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099160_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_68614b0601b833693c6e8b48fc97630d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Украина, Россия
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений
Путин заявил об улучшении характеристик и качества российских вооружений
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой лучшей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
В ходе беседы Путин сообщил, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности.
"А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем", - сказал Путин.
Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин