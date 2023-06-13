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Путин заявил об улучшении качества российских вооружений - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений
Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:10
2023-06-13T18:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
украина
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой лучшей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. В ходе беседы Путин сообщил, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности. "А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html
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владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Украина, Россия
Путин заявил об улучшении качества российских вооружений

Путин заявил об улучшении характеристик и качества российских вооружений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой лучшей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
В ходе беседы Путин сообщил, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности.
"А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)УкраинаРоссия
 
 
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