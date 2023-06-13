https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html

Путин заявил об улучшении качества российских вооружений

Путин заявил об улучшении качества российских вооружений - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил об улучшении качества российских вооружений

Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:10

2023-06-13T18:10

2023-06-13T18:10

специальная военная операция на украине

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

украина

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой лучшей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. В ходе беседы Путин сообщил, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности. "А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1872872903.html

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владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), украина, россия