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Сальдо заявил, что наводнение в Херсонской области слабеет

Сальдо заявил, что наводнение в Херсонской области слабеет - РИА Новости, 13.06.2023

Сальдо заявил, что наводнение в Херсонской области слабеет

Наводнение в Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС слабеет, уровень воды в городах Алешки и Голая Пристань снижается, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:45

2023-06-13T12:45

2023-06-13T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Наводнение в Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС слабеет, уровень воды в городах Алешки и Голая Пристань снижается, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Наводнение слабеет. Уровень воды в городе Алешки снизился до 0,4 метра, в Голой Пристани — до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров", - написал Сальдо. По его словам, от воды уже освободилось 1,8 тысячи домов, остаются подтопленными 21,4 тысячи. По данным властей Херсонской области, из-за разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек: 12 - в Голой Пристани, 5 - в Алешках.

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херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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