https://ria.ru/20230613/vkontakte-1877812891.html

Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий

Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий - РИА Новости, 13.06.2023

Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:06

2023-06-13T15:06

2023-06-13T15:06

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28e27347bd9c74f118f5d57b31e10cf4.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они думают об отмене домашнего задания.Варианты ответа были: отменить только в начальной школе; отменить только в выпускном классе; отменить везде; только сократить объем; ничего не надо менять.В итоге большинство подписчиков считает, что менять для школьников ничего не нужно. Так проголосовали почти 38% пользователей.Около 33% опрошенных ответили, что нужно сократить только объем домашних заданий, при этом 18% подписчиков считают, что задания на дом нужно отменить во всех классах. 7% подписчиков высказались за отмену домашнего задания только в начальной школе, и лишь 5% предлагают отменить его в выпускном классе.В комментариях пользователи отметили, что домашние задания для школьников отменять нельзя, а вот количество контрольных и проверочных работ нужно сократить.Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте