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Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий - РИА Новости, 13.06.2023
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15:06 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vkontakte-1877812891.html
Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий
Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий - РИА Новости, 13.06.2023
Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:06
2023-06-13T15:06
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они думают об отмене домашнего задания.Варианты ответа были: отменить только в начальной школе; отменить только в выпускном классе; отменить везде; только сократить объем; ничего не надо менять.В итоге большинство подписчиков считает, что менять для школьников ничего не нужно. Так проголосовали почти 38% пользователей.Около 33% опрошенных ответили, что нужно сократить только объем домашних заданий, при этом 18% подписчиков считают, что задания на дом нужно отменить во всех классах. 7% подписчиков высказались за отмену домашнего задания только в начальной школе, и лишь 5% предлагают отменить его в выпускном классе.В комментариях пользователи отметили, что домашние задания для школьников отменять нельзя, а вот количество контрольных и проверочных работ нужно сократить.Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.
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Пользователи ВКонтакте высказали мнение об отмене домашних заданий

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они думают об отмене домашнего задания.
Варианты ответа были: отменить только в начальной школе; отменить только в выпускном классе; отменить везде; только сократить объем; ничего не надо менять.
В итоге большинство подписчиков считает, что менять для школьников ничего не нужно. Так проголосовали почти 38% пользователей.
Около 33% опрошенных ответили, что нужно сократить только объем домашних заданий, при этом 18% подписчиков считают, что задания на дом нужно отменить во всех классах. 7% подписчиков высказались за отмену домашнего задания только в начальной школе, и лишь 5% предлагают отменить его в выпускном классе.
В комментариях пользователи отметили, что домашние задания для школьников отменять нельзя, а вот количество контрольных и проверочных работ нужно сократить.

Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.
 
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