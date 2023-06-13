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В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных - РИА Новости, 13.06.2023
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06:17 13.06.2023 (обновлено: 06:43 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/vertolet-1877710506.html
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных - РИА Новости, 13.06.2023
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных
Двадцать два американских военнослужащих пострадали при аварии с вертолетом на северо-востоке Сирии, инцидент произошел 11 июня, сообщает Центральное... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:17
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сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Двадцать два американских военнослужащих пострадали при аварии с вертолетом на северо-востоке Сирии, инцидент произошел 11 июня, сообщает Центральное командование США (CENTCOM)."Одиннадцатого июня в результате несчастного случая с вертолетом на северо-востоке Сирии пострадали в различной степени 22 американских военнослужащих. Они проходят лечение, 10 из них были эвакуированы в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте командования.Причины произошедшего расследуются, "хотя об огне противника не сообщалось", заявили в CENTCOM.
https://ria.ru/20230327/avariya-1861050585.html
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сирия, сша, в мире
Сирия, США, В мире
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных

CENTCOM: в Сирии в результате аварии с вертолетом пострадали 22 американских военных

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Двадцать два американских военнослужащих пострадали при аварии с вертолетом на северо-востоке Сирии, инцидент произошел 11 июня, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
"Одиннадцатого июня в результате несчастного случая с вертолетом на северо-востоке Сирии пострадали в различной степени 22 американских военнослужащих. Они проходят лечение, 10 из них были эвакуированы в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте командования.
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Причины произошедшего расследуются, "хотя об огне противника не сообщалось", заявили в CENTCOM.
 
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