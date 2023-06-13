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В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных - РИА Новости, 13.06.2023
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных
Двадцать два американских военнослужащих пострадали при аварии с вертолетом на северо-востоке Сирии, инцидент произошел 11 июня, сообщает Центральное... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:17
2023-06-13T06:17
2023-06-13T06:43
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Двадцать два американских военнослужащих пострадали при аварии с вертолетом на северо-востоке Сирии, инцидент произошел 11 июня, сообщает Центральное командование США (CENTCOM)."Одиннадцатого июня в результате несчастного случая с вертолетом на северо-востоке Сирии пострадали в различной степени 22 американских военнослужащих. Они проходят лечение, 10 из них были эвакуированы в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте командования.Причины произошедшего расследуются, "хотя об огне противника не сообщалось", заявили в CENTCOM.
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сирия, сша, в мире
В Сирии при аварии с вертолетом пострадали более 20 американских военных
CENTCOM: в Сирии в результате аварии с вертолетом пострадали 22 американских военных
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Двадцать два американских военнослужащих пострадали при аварии с вертолетом на северо-востоке Сирии, инцидент произошел 11 июня, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
"Одиннадцатого июня в результате несчастного случая с вертолетом на северо-востоке Сирии пострадали в различной степени 22 американских военнослужащих. Они проходят лечение, 10 из них были эвакуированы в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте командования.
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Причины произошедшего расследуются, "хотя об огне противника не сообщалось", заявили в CENTCOM.