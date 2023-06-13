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Роспотребнадзор рассказал о поставках вакцин в Херсонскую область

Роспотребнадзор рассказал о поставках вакцин в Херсонскую область - РИА Новости, 13.06.2023

Роспотребнадзор рассказал о поставках вакцин в Херсонскую область

Поставки вакцин и препаратов налажены в Херсонскую область после разрушений Каховской ГЭС, сформирован коечный фонд на случай возможного роста числа... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:25

2023-06-13T17:25

2023-06-13T17:25

херсонская область

россия

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Поставки вакцин и препаратов налажены в Херсонскую область после разрушений Каховской ГЭС, сформирован коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В целях профилактики в Херсонскую область налажены поставки вакцин и препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний. В регионе сформирован коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций",- говорится в сообщении. В регион прибыла также мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора, отметили в ведомстве. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

херсонская область

россия

киев

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херсонская область , россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)